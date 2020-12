Seit Dienstag erhalten Angehörige einer Corona-Risikogruppe in den Apotheken kostenlos FFP2-Masken. Am ersten Ausgabetag war die Nachfrage in Baden-Württembergs sehr groß - und konnte vereinzelt nicht gedeckt werden.

Am ersten Ausgabetag für die kostenlosen FFP2-Masken sei die Nachfrage durch die Kunden sowie der Zulauf in den Apotheken sehr groß gewesen, so der Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Dennoch habe der befürchtete Ansturm - verbunden mit längeren Wartezeiten für die Kunden - aber nur punktuell stattgefunden, hieß es weiter.

"Die Apotheken sind vom Lockdown des Einzelhandels nicht betroffen und deshalb auch in den kommenden Tagen geöffnet", sagte Frank Eickmann, Pressesprecher beim Landesapothekerverband. Da die kostenfreien Masken auch noch bis 6. Januar abgeholt werden können, bestehe kein Anlass zu übertriebener Eile.

"Wo immer möglich, sollten die Kunden größere Aufläufe vor den Apotheken vermeiden. Wir müssen gemeinsam durch umsichtiges Handeln und unter allen Umständen vermeiden, dass die Apotheke ein Ort der gegenseitigen Ansteckung wird", so Eickmann.

Lange Warteschlangen in Heilbronn und Südbaden

Schon am Dienstagmorgen hatten sich Menschenschlangen vor den Apotheken im Heilbronner Stadtgebiet gebildet. An vielen Apotheken warteten Menschen - teils mit Absperrbändern über den Gehweg geführt, so dass sie den vorgeschriebenen Abstand wahren konnten.

Auch in Südbaden bildeten sich lange Schlangen vor den Apotheken. Die Risiko-Patienten und älteren Menschen gingen jedoch oft noch leer aus, weil nicht genügend Masken vorrätig waren.

Teilweise holpriger Start der Maskenausgabe

In einigen Apotheken sei bestellte Ware noch nicht oder nur in Teillieferungen eingetroffen, so dass eine Versorgung am Dienstag noch nicht überall und durchgängig gewährleistet werden konnte, so der Landesapothekerverband. Es sei zu erwarten, dass es auch in den kommenden Tagen nicht überall rund laufen werde. "Die Apotheken hatten nur drei Arbeitstage zur Vorbereitung dieser Verteilung", so Eickmann.

Für Menschen mit Vorerkrankungen und Risikopatienten

Einen Anspruch auf die kostenlosen FFP2-Masken haben Menschen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sowie Risikopatienten. Dazu gehören zum Beispiel Frauen mit Risikoschwangerschaften, Menschen mit schweren Lungenerkrankungen oder auch Demenzkranke. FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam, bieten allerdings auch keinen hundertprozentigen Schutz.

Den Angaben des Landesapothekerverbandes zufolge dürften das in Baden-Württemberg rein rechnerisch rund 3,7 Millionen Menschen sein.