Nach dem antisemitischen Attentat in Halle und anderen Übergriffen stellt Baden-Württemberg zusätzliche Mittel zum Schutz jüdischer Einrichtungen bereit. Damit solle ein klares Zeichen gesetzt werden gegen Antisemitismus und Ausgrenzung von Juden in Baden-Württemberg, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart aus Anlass der Unterzeichnung eines Vertrags mit den Israelitischen Religionsgemeinschaften. In dessen Rahmen stellt das Land im laufenden Jahr Mittel in Höhe von zunächst einer Million Euro für Umbauten zum Schutz von jüdischen Einrichtungen zur Verfügung. Für personelle Sicherheitsmaßnahmen sowie für Alarm- und Meldesysteme erhalten die Einrichtungen in den kommenden drei Jahren weitere rund 1,17 Millionen Euro jährlich. Außerdem unterstützt die Landesregierung den Aufbau einer Jüdischen Akademie für Baden-Württemberg mit jährlich 200.000 Euro. "Mit großer Sorge beobachten wir, dass der Antisemitismus gerade in der jüngsten Vergangenheit wieder auf dem Vormarsch ist - in den Köpfen der Menschen, in den sozialen Medien und leider auch in Form von schweren Straftaten", sagte Kretschmann. "Das alles geschieht leider auch hier bei uns in Baden-Württemberg." Die Religionsgemeinschaften in Württemberg und Baden haben rund 8.500 Mitglieder. Darüber hinaus leben im Land weitere Juden, die nicht Mitglied einer Gemeinde sind.