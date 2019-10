Zum Schutz jüdischer Einrichtungen hat die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg eine Soforthilfe beschlossen.

Nach dem antisemitischen Attentat in Halle sollen jüdische Einrichtungen im Land außerplanmäßig eine Million Euro für ihre Sicherheit erhalten. Damit soll der bauliche Schutz der Synagogen verbessert werden. Vor allem kleine jüdische Gemeinden sollten damit in die Lage versetzt werden, Sicherheitsstandards hochzufahren, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart nach dem entsprechenden Kabinettsbeschluss. Bisher sei die Sicherheitsausstattung an jüdischen Einrichtungen sehr unterschiedlich. Zu den Gebäuden mit den höchsten Standards zählt nach Strobls Worten die Synagoge in Stuttgart.

Besonders die sichere Verschließbarkeit von Synagogen müsse gewährleistet sein, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er betonte, "wir dürfen nicht den Kampf dafür aufgeben, dass der Tag kommen wird, wo man in einen Gottesdienst kann, ohne dass man die Tür verrammeln muss". Für ihn als Christ sei die Vorstellung, die Tür zu verrammeln, wenn er in die Kirche gehe, "ein unerträglicher Gedanke". In Halle habe die verschlossene Tür zur Synagoge wohl ein Massaker verhindert.

Mehr Ansprechpartner, mehr Meldewege

Seitens der Polizei soll es mehr Ansprechpartner geben. Meldewege im Falle akuter Bedrohungen werden vermehrt festgelegt und geprobt. Zudem wird die Überwachung von Einrichtungen und Veranstaltungen verstärkt. Für bauliche Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen sind laut Strobl die jüdischen Gemeinden zuständig - die Polizei berät sie unentgeltlich. Es sei die erste Pflicht, so Kretschmann, die Sicherheit für die Jüdinnen und Juden im Lande zu gewährleisten.

"Wir müssen alles tun, gemeinsam mit der Gesellschaft diesem Judenhass entgegenzutreten." Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte, es sei gut, dass es nun mehr Geld für Sicherheitsmaßnahmen gebe. Besser wäre es aber gewesen, wenn die Regierung dies schon früher und nicht erst unter dem Eindruck des Attentats von Halle umgesetzt hätte, so Rülke.

Attentat in Halle - zwei Tote

Am vergangenen Mittwoch hatte ein schwer bewaffneter Deutscher versucht, in die Synagoge in Halle (Sachsen-Anhalt) einzudringen, in der rund 50 Gläubige den wichtigsten jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Der Plan misslang, im Anschluss erschoss der Täter eine 40 Jahre alte Frau und einen 20-jährigen Mann. Der 27 Jahre alte Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden und dabei antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt.

Innenminister Strobl befürchtet, dass das antisemitische Attentat in Halle Nachahmungstäter hervorbringen könnte. Er sagte, man sei und bleibe deswegen wachsam.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieser Meldung hatten wir geschrieben, dass es auch für kleinere Synagogen eine dauerhafte Überwachung durch Polizeistreifen geben soll. Das ist falsch, wir haben den Satz aus der Meldung genommen und entschuldigen uns für den Fehler.