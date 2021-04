Schülerinnen und Schüler in Abschluss-Klassen sollen am Montag wieder in den Präsenz-Unterricht zurückkehren. Für alle anderen Jahrgänge in Baden-Württemberg ist zunächst Fern-Unterricht vorgesehen.

Sendung am Fr , 9.4.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW