Die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg steigen weiter. Deshalb heißt es für die Schülerinnen und Schüler im Land: zurück ins Homeschooling - auch wenn die Landesregierung ursprünglich andere Pläne hatte.

Wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen beginnt die Schule für viele Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg am Montag nach den Osterferien zunächst wieder nur im Fernunterricht. Geplant war das anders, aber das Land hat Öffnungsschritte an den Schulen zurückgenommen.

Präsenzunterricht ist in Baden-Württemberg die Ausnahme

In der ersten Woche wird es bis auf wenige Ausnahmen keinen Präsenzunterricht geben. Für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 7 soll eine Notbetreuung für die Kinder angeboten werden, deren Eltern dringend darauf angewiesen sind.

Hintergrund ist die Sorge, dass sich die Corona-Mutante verstärkt über Kinder und Jugendliche verbreitet. Geöffnet bleiben Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Auch die Abschlussklassen sollen teilweise in Präsenz unterrichtet werden. Ab dem 19. April soll es dann wieder einen Wechselbetrieb für alle Klassenstufen geben, sofern es das Infektionsgeschehen zulasse.

Neue Corona-Teststrategie an Schulen

Mit dem Schulstart nach den Ferien ändert sich auch die Teststrategie des Landes. In der ersten Woche müssen sich Schülerinnen und Schüler noch nicht testen lassen. In der Woche ab dem 19. April dürfen Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche sowie auch Hausmeister ohne negativen Corona-Test nicht mehr am Unterricht teilnehmen oder das Gelände betreten. Das schreibt die Landesregierung den Stadt- und Landkreisen mit mehr als 100 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor und bezeichnet es auch als "indirekte Testpflicht".