Die Kitas in Baden-Württemberg machen am Montag wieder für alle Kinder auf. Und so auch die Grundschulen - auch wenn man dort noch weit weg ist vom Normalbetrieb. Viele Kinder und Eltern freuen sich auf jeden Fall, dass es wieder losgeht. Endlich wieder ins Klassenzimmer und raus aus dem Homeschooling.