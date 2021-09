Viel wurde vor einer vierten Corona-Welle gewarnt, die vor allem die Schulen treffen könnte. Wie ist die aktuelle Lage? Die Kultusministerin will sich am Dienstag dazu äußern.

Gut zwei Wochen nach der Rückkehr von Kindern und Jugendlichen in die Schulen will Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) in der Regierungspressekonferenz am Dienstag über den Verlauf des Unterrichts unter Corona-Bedingungen berichten. Die Befürchtungen, dass Rückkehrer aus dem Urlaub das Coronavirus massenweise in die Schulen tragen könnten, haben sich zunächst nicht bestätigt.

Mit Tests gegen die Pandemie

Allerdings müssen Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht Maske tragen. Wer nicht geimpft ist, muss dreimal die Woche einen Schnelltest machen. Wer gleich einen PCR-Test macht, muss das negative Testergebnis zur zweimal die Woche vorweisen, um in die Schule gehen zu können. Bisher gilt eine Impfempfehlung für Kinder ab 12. Für Kinde runter 12 Jahren ist es noch nicht möglich, sich impfen zu lassen. Laut Ministerium sind derzeit (Stand: Montag, 12:00) an sechs Schulen insgesamt sechs Klassen oder Lerngruppen in Quarantäne. Darüber hinaus gebe es in etwa 770 Schulen Einzelfälle von Infektionen. In Baden-Württemberg gibt es ungefähr 4.500 Schulen.