Fenster, die sich nicht öffnen lassen, fehlende Waschbecken und Schwierigkeiten beim Abstand halten: Der Philologenverband sieht Baden-Württemberg nicht gut auf das neue Schuljahr vorbereitet - und befürchtet die Schließung ganzer Schulen.

Ab Montag soll es für alle 1,5 Millionen Schüler in Baden-Württemberg wieder Präsenzunterricht im Klassenzimmer geben. Der Philologenverband sieht die Schulen nicht gut genug auf den Unterrichtsbeginn vorbereitet. Nur mit großem Glück werde man im kommenden Schuljahr ohne die Schließung ganzer Schulen auskommen, sagte der Landesvorsitzende Ralf Scholl am Donnerstag in Stuttgart. So sei der Abstand im Lehrerzimmer zum Schutz vor Corona unmöglich einzuhalten, es fehle an Waschbecken und die Fenster ließen sich an vielen Schulen nicht öffnen. Dem Kultusministerium erteilte er die Note zwei für das Konzept auf dem Papier, für die praktische Umsetzbarkeit nur eine vier minus.

Der Deutsche Philologenverband ist ein Zusammenschluss von Lehrern an Gymnasien, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, die auf das Abitur vorbereiten.

Philologen für anfängliche Maskenpflicht im Unterricht

Wie Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hält der Philologenverband den Regelbetrieb für wichtig, weil die Schüler im Präsenzunterricht mehr lernten. Also müsse man versuchen, ihn unter allen Umständen möglichst lange und möglichst komplett durchzuhalten. Das Kultusministerium arbeitet nach Ansicht von Ralf Scholl nach wie vor "nach dem Prinzip Hoffnung". Man schöpfe nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel aus, den Regelbetrieb zu schützen. Dazu hätte seiner Meinung nach unter anderem eine anfängliche Maskenpflicht in den Klassen gehört, mindestens in der ersten Woche oder auch in den ersten zwei Wochen.

Das sogenannte Kohortenprinzip, also die Aufteilung der Schüler in feste Gruppen, funktioniere an Gymnasien nicht - in der Oberstufe seien Schüler in jedem Kurs mit anderen Schülern zusammen. Gebe es dort eine Infektion, werde die ganze Kursstufe dichtgemacht.

Kultusministerin Eisenmann setzt auf Gruppenbildung

Kultusministerin Eisenmann verteidigte ihr Konzept. Ziel sie es, so viel Präsenzunterricht wie möglich im Klassenzimmer zu haben. Sie gab sich am Donnerstag in Stuttgart zuversichtlich, dass dies mit dem aktuellen Hygienekonzept gelinge. Mit der Bildung von Gruppen, die sich untereinander nicht begegnen dürften, verhindere man eine Ausbreitung des Coronavirus. Das Konzept erlaube es, das Abstandsgebot in den 4.500 Schulen im Land aufzuheben. Außerdem sei das Infketionsgeschehen in Gruppen sehr genau nachvollziehbar und eine Quarantäne nur auf eine Klasse bezogen und nicht auf ganze Jahrgänge. Durch konsequente Gruppen- und Kohortenbildung könne man erreichen, dass möglichst kein Schulstandort komplett geschlossen werden müsse.

Die Corona-Verordnung des Landes gibt für den Schulbetrieb bereits zahlreiche Regeln vor. Außerhalb des Unterrichts gilt für alle Schüler ab der fünften Klasse Maskenpflicht, auch für die Lehrer habe das Land Masken beschafft und an die Schulen ausgeliefert, so die CDU-Politikerin.

Defizite räumte Eisenmann bei der Digitalausstattung an den Schulen und der Breitbandversorgung ein. Eisenmann versprach aber einen verlässlichen Fernunterricht für das neue Schuljahr. Die Mittel für 300.000 Laptops seien abgerufen worden, viele Geräte sollen bereits ab Montag Schülern zur Verfügung stehen.

SPD kritisiert Mängel bei Digitalisierung

Zuvor hatte bereits die SPD erklärt, die Schulen seien auf den Unterrichtsbeginn schlecht vorbereitet. Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Stefan Fulst-Blei, kritisierte Mängel bei der Digitalisierung. Mittel für neue Geräte würden nicht abfließen, zudem gebe es in diesem Bereich zu wenig Fortbildungen für die Lehrer.

Fulst-Blei bemängelte außerdem, das zweiwöchige Nachhilfeprogramm in den Ferien, die "Lernbrücken", reiche bei weitem nicht aus, um Wissenslücken aus der Corona-Pandemie zu schließen. Viele Schüler bräuchten auch im neuen Schuljahr laufend während des Unterrichts Unterstützung. Fulst-Blei plädierte dafür, den Schulen ein dezentrales Budget zur Verfügung zu stellen, um Nachhilfeleistungen selbst einkaufen zu können.

SPD-Fraktionschef kritisiert Nachhilfeprogramm

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sagte: "Es ist doch völlig klar, dass in zehn Tagen nicht nachgeholt werden konnte, was über fünf Monate an Rückstand aufgelaufen ist." Stattdessen brauche es ein Nachhilfeprogramm für das gesamte nächste Schuljahr - und Lehrkräfte. "Demgegenüber sind die 250 neuen Stellen, die die Kultusministerin jetzt in Aussicht stellt, ein Witz mit Anlauf", so Stoch.

GEW weist auf Lehrermangel hin

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte am Montag erklärt, sie sehe die Schulen in Baden-Württemberg noch schlecht gewappnet für den Unterricht unter Corona-Bedingungen. Wegen des Lehrermangels und der Corona-Risikogruppen fehlten derzeit so viele Lehrkräfte wie noch nie in den Klassenzimmern, so die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz.

Knapp zehn Prozent der 130.000 Lehrer in Baden-Württemberg fehlen mit Attest, wegen Schwangerschaft oder weil sie zur Risikogruppe gehören. Sie stehen nur für Fernunterricht zur Verfügung, nicht aber für den Präsenzunterricht im Klassenzimmer.

Laut aktuellen Angaben des Kultusministeriums mussten für das neue Schuljahr 5.900 Lehrerstellen neu besetzt werden. Mehr als 600 Stellen seien noch offen, vor allem an Grundschulen. Die Einstellungsverfahren liefen aber noch bis Ende September.