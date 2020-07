Ein mittleres Desaster - so bezeichnet die SPD die Schulpolitik von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Sie war unter anderem Thema bei der Landtagsdebatte am Mittwoch.

Die Schulen im Land stecken im Corona-Stress. Lehrer fallen aus, weil sie zur so genannten Risikogruppe gehören, an den weiterführenden Schulen sind die Klassen weiterhin geteilt, Abstandsregeln und Hygienevorschriften erschweren den Ablauf. Und an einigen Schulen hapert es beim Fernunterricht mit der Technik. Das kritisiert die SPD im Landtag. Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Stefan Fulst-Blei, sagte, Kultusministerin Eisenmann (CDU) habe es in den vergangenen Jahren nicht geschafft, die Digitalisierung der Schulen voranzubringen. Die Bildungsplattform Ella sei gescheitert und das habe einen Schaden von 6,5 Millionen Euro verursacht.

SPD: Schwächere Familien werden benachteiligt

Ein weiterer Vorwurf: Das Nachhilfeprogramm in den letzten beiden Wochen der Sommerferien - "Lernbrücke" genannt - benachteilige schwächere Familien. Wer an dem Programm teilnimmt, soll einen Teil des Unterrichtsstoffs nachholen können. Die Nachhilfe ist freiwillig. Und genau das sei das Problem. Fulst-Blei fordert stattdessen ein eigenes Budget für Nachhilfe im nächsten Schuljahr, über das die Schulen frei verfügen können. Sonst werde die Bildungsmisere weiter verschärft.

FDP: Schulpflicht wird ausgehebelt

Der Bildungsexperte der FDP, Timm Kern, sagte in der Debatte im Landtag, dass die Schulpflicht indirekt ausgehebelt werde, weil Schüler bei Abwesenheit, anders als Lehrer, kein Attest vorlegen müssen. CDU-Kultusministerin Eisenmann wies die Vorwürfe zurück. Die Schulpflicht sei nicht aufgehoben, sondern die Präsenzpflicht. Schüler mit Nachholbedarf würden bereits seit Mai in die Schule einbestellt, um dort gezielt unterrichtet zu werden.

Schulpflicht während der Corona-Pandemie Auch während der Corona-Pandemie besteht die allgemeine Schulpflicht - allerdings keine Präsenzpflicht. Wenn Eltern Bedenken haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, können sie ihre Kinder formlos entschuldigen. Bei einer Vorerkrankung sollten die Eltern mit dem Kinderarzt abklären, ob die Teilnahme am Unterricht möglich ist. Sie müssen kein Attest vorlegen. Wer generell in die Schule geht, muss sich weiterhin entschuldigen, wenn er oder sie krank ist.

Ministerium will Singen in geschlossenen Räumen prüfen

Ein weiterer Kritikpunkt in der Debatte: Der Musikunterricht an den Schulen. Bisher war der Plan, ab dem nächsten Schuljahr Musik wieder regulär in den Stundenplan aufzunehmen - allerdings ohne Singen und Blasmusik in geschlossenen Räumen. Dagegen haben unter anderem Schülerinnen und Schüler und Chorverbände protestiert. Auch im Landtag gab es Kritik von der Opposition. Kultusministerin Eisenmann sagte dazu, das Ministerium prüfe das engmaschig. Sie setze darauf, dass in den nächsten Tagen Untersuchungen bestätigen können, dass in der Schule unter bestimmten Bedingungen auch in geschlossen Räumen Gesang und Blasmusik wieder erlaubt werden kann.

Auch nach den Sommerferien kein Regelbetrieb wie vor der Corona-Pandemie

Nach dem Plan des Kultusministeriums sollen die Schülerinnen und Schüler im Land nach den Sommerferien wieder mehr Zeit im Klassenzimmer verbringen, die Abstandsregeln entfallen. Dafür soll es weiter feste Gruppen geben, die sich nicht durchmischen. Klassenfahrten sind nach wie vor gestrichen. Zwischen Mitte August und Ende September sollen sich Beschäftige an Schulen und Kitas zweimal kostenlos und freiwillig testen lassen können.