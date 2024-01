per Mail teilen

In Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt) messen sich Kinder und Jugendliche von 20 Schulen aus dem gesamten Kreis. Mit dabei auch die erfolgreiche Sportlerin Nathalie Armbruster.

Um Wettkampf, Spaß und Fairness soll es am Dienstag in Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt) gehen. Bei der großen Schulolympiade. Über 20 Schulen aus dem Kreis nehmen teil - mit gemischten Mannschaften. Jeweils zehn Kinder und Jugendliche aus jeder Schule treten an, immer fünf Mädchen und fünf Jungen. Bei jedem Wettkampf muss mindestens ein Fünftklässler antreten.

Übungen werden erst am Wettkampf bekannt gegeben

Ohne die Kleinsten geht also nichts, und auch Förderschulen schicken ihre Mannschaft. Welche Übungen genau durchgeführt werden müssen, erfahren die Schüler erst beim Eintreffen am Wettkampftag. Zu den Disziplinen gehören blinder Rundlauf und Sprungball. Auch Trendsportarten wie Street Racket, eine Mischung aus Tennis und Tischtennis mit Softball, werden präsentiert.

Schon im Aufbau zu erkennen: Bei der Schulolympiade ist viel Phantasie im Spiel. Lars Waffenschmidt

Eine weitere, beliebte Disziplin ist das sogenannte "Skispringen": Da müssen die jungen Sportlerinnen und Sportler auf einem Teppichstück eine schräge Langbank runterrutschen. Gesprungen wird dann, wenn man unten ist. Ein Wettkampf, bei dem übrigens vor wenigen Jahren auch noch Nathalie Armbruster mitgesprungen ist, die inzwischen weltweit erfolgreiche Nordische Kombiniererin vom Kniebis.

Heute in der Weltspitze etabliert - die 18-jährige Nathalie Armbruster. Vor wenigen Jahren war sie bei Schulolympiade in Pfalzgrafenweiler noch mit am Start. dpa Bildfunk Daniel Karmann

Sie wird als Stargast bei der Schulolympiade erwartet. Doch sie ist nicht die einzige prominente Sportlerin. Auch Martin Strobel, ehemaliger Profi-Handballer und Europameister 2016, wurde als Ehrengast in Pfalzgrrafenweiler angekündigt. Die Schulolympiade findet bereits zum 10. Mal statt. Veranstaltet wird sie vom Landkreis Freudenstadt und dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Karlsruhe.