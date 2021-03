Am Montag sollen die Fünft- und Sechstklässler zurück in den Präsenzunterricht kommen. Kultusministerin Eisenmann hält die Vorkehrungen für ausreichend - doch der Landeselternbeirat ist alarmiert.

Der Landeselternbeirat Baden-Württemberg hat sich in einer Mitteilung angesichts der herrschenden Pandemiebedingungen gegen eine Voll-Öffnung der Klassen fünf und sechs ausgesprochen. Er beruft sich dabei auf eine eigene Umfrage unter 120.000 Eltern. Selbst bei Inzidenzwerten unter 50 beziehungsweise unabhängig von der Inzidenz wünschen sich demnach 60 Prozent aller Eltern Wechselunterricht, also einen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht. Demgegenüber wünschten bei den beiden gleichen Stufen nur circa 40 Prozent aller Eltern Unterricht in Klassenstärke. Am Mittwoch (Stand 16 Uhr) lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner laut Landesgesundheitsamt bei 62,7 - Tendenz steigend.

Eltern: Eisenmann hinterlässt "trauriges Abschiedsgeschenk"

Insbesondere Grundschuleltern forderten zudem mehrheitlich selbst im Unterricht eine Maskenpflicht, so der Landeselternbeirat. Bei allen weiterführenden Schulen würden in der Mehrheit sogar mindestens OP-Masken erwartet.

Leider stehe zu befürchten, dass Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dem Land "mit haarsträubenden Entscheidungen zur Voll-Öffnung der Klassen 5/6 ein trauriges Abschiedsgeschenk hinterlässt!", erklärte Michael Mittelstaedt, der Vorsitzende des Landeselternbeirats.

Streit innerhalb der Landesregierung

Ab kommender Woche sollen die fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg zurück in den Präsenzunterricht gehen. Dabei gab es Streit innerhalb der Landesregierung, wie dabei die Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte darauf bestanden, dass "die Öffnung der Klassen fünf und sechs unter der Maßgabe erfolgt, dass der Abstand eingehalten wird". Kultusministerin Eisenmann müsse das organisieren.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte am Montag, der geplante Start in den Präsenzunterricht der Klassen fünf und sechs sei unter den jetzigen Bedingungen nicht zu verantworten. Die Bildungsgewerkschaft fordert Wechsel- statt Präsenzunterricht.

Zwei kostenlose Tests pro Woche

Inzwischen hat sich die Landesregierung offenbar auf eine Teststrategie geeinigt. Bei der Rückkehr der fünften und sechsten Klassen in die Schulen sollen die Kinder, wie schon die Lehrkräfte, zweimal pro Woche kostenlos getestet werden. Die Eltern sollen sich laut Landesregierung darum kümmern, dass sich ihre Kinder bei Apotheken, Hausärzten oder kommunalen Anlaufstellen beziehungsweise kommunalen Anlaufstellen an Schulen auf das Coronavirus testen lassen. Erst nach den Osterferien, am 12. April, soll es flächendeckende Testzentren an den Schulen geben.

Stadt Stuttgart empfiehlt Maske auch in Grundschulen

Angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionen und der Zunahme von ansteckenderen Virusvarianten hat die Stadt Stuttgart am Mittwoch empfohlen, dass auch Grundschülerinnen und -schüler eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule tragen sollten. Kinder sollten dabei die Möglichkeit haben, die Masken bei Bedarf abzunehmen oder eine Maskenpause einzulegen.