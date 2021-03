Nicht nur der baden-württembergische Ministerpräsident sieht die aktuelle Diskussion um weitere Schulöffnungen ab kommender Woche kritisch. Jetzt schaltet sich auch die Gewerkschaft ein - mit deutlichen Forderungen.

Nach dem Vorschlag von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisennmann (CDU), schon ab dem 8. März weiterführende Schulen schrittweise zu öffnen, hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaf (GEW) die Diskussion kritisiert: "Erst mal nix ist derzeit die richtige Strategie", so die Landesvorsitzende Monika Stein am Mittwoch. Stein bezog sich hierbei auf die jüngsten Äußerungen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der am Dienstag weiteren Öffnungen jenseits von Baumärkten ab kommendem Montag eine Absage erteilt hatte.

Man wisse noch nicht, welche Gefahr von den Virusmutationen ausgehen würden, so Stein weiter. Man sehe aber bereits jetzt "etliche Fälle von Kita-Gruppenschließungen und Klassenschließungen wegen Infektionen". Das Konzept von Fernunterricht an den weiterführenden Schulen sei meist gut, bilanzierte Stein.

Impfungen gegen Coronavirus: Was ist mit Lehrern ab 65 Jahren?

Vielmehr solle sich die Landesregierung darauf verständigen, wie die Impfsituation für Lehrkräfte und Erzieher ab 65 Jahren ausgestaltet werden könne. Kultusministerin Eisenmann habe angesichts des Lehrkräftemangels dafür geworben, dass Lehrkräfte länger arbeiten. "Jetzt erhalten sie keine Impftermine und das Kultusministerium schiebt die Verantwortung dem Sozialministerium zu. Das ist erneut ein Beispiel, dass der Wahlkampf zwischen Grünen und CDU auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird", sagte Stein.

Eisenmann hatte am Mittwoch in einem Interview mit der "Rhein-Neckar-Zeitung" gefordert, auch Lehrerinnen und Lehrer ab 65 Jahren möglichst schnell gegen das Coronavirus zu impfen. Sie forderte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) auf, für diese Gruppe schnell eine Lösung zu finden. "Eine Ungleichbehandlung von Lehrkräften unterschiedlichen Alters ist nicht vertretbar", so Eisenmann.

Zwar können sich Lehrkräfte seit rund einer Woche gegen Covid-19 impfen lassen, allerdings ist dafür derzeit nur der Astrazeneca-Impfstoff vorgesehen, der bislang in Deutschland nur für Menschen von 18 bis 64 Jahren freigegeben ist. Die Ständige Impfkommission (Stiko) überarbeitet derzeit die Impfempfehlung. Ob ein Einsatz des Impfstoffs bei Älteren empfohlen werde, stehe jedoch noch nicht fest, sagte der Vorsitzende des Gremiums, der Ulmer Virologe Thomas Mertens, dem SWR.

Abrechnung mit Corona-Krisenmanagement der Landesregierung

Die GEW äußerte zudem deutliche Kritik am Corona-Krisenmanagement der Landesregierung. Seit Monaten ignorierten Grüne und CDU die Vorschläge zur Entlastung des Personals an Kitas, Grundschulen oder Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Die Rückmeldungen zeigten, dass dort Personal fehle. "Die Beschäftigten in Kitas und Schulen sind frustriert, dass nichts passiert und sehnen den Wahltag und eine neue Landesregierung herbei. Diese muss das schlechte Coronamanagement für Bildungseinrichtungen beenden und schnell dafür sorgen, dass das Corona-Kita- und -Schuljahr so gut wie möglich zu Ende gebracht werden kann", sagte Stein.