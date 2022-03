Schulen in BW bekommen Unterrichts-Material zum Krieg in der Ukraine

Wie soll Kindern der Krieg zwischen Russland und der Ukraine im Unterricht erklärt werden? Das Land Baden-Württemberg will Lehrkräfte dabei unterstützen.

Das baden-württembergische Kultusministerium unterstützt die Schulen mit mehr Materialien zum Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. Die aktuellen Entwicklungen könnten bei Kindern und Jugendlichen Ängste und Sorgen auslösen, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) in Stuttgart.



Schopper bittet die Lehrkräfte, offen mit dem Thema Krieg an den Schulen umzugehen und angemessen auf Fragen der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Das sei eine herausfordernde Situation. Das Ministerium stellt den Lehrkräften deshalb weiteres Unterrichtsmaterial zur Verfügung, das online beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung abgerufen werden kann. Dazu wurde bereits gestern ein Brief an alle Schulen verschickt.

GEW-Vorsitzende: Online-Angebot reicht nicht aus

Für die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Baden-Württemberg, Monika Stein, hat Ministerin Schopper zwar schnell auf die aktuelle Lage reagiert. Das Online-Angebot zu Krieg, Frieden und Flucht reiche aber noch nicht aus, so Stein. Ab Montag, wenn der Unterricht nach den Faschingsferien wieder beginnt, werde sich außerdem zeigen, ob es genügend Sozialarbeiter und Psychologen an den Schulen im Land gibt - sowohl für Lehrkräfte als auch für Kinder und Jugendliche, so Stein.