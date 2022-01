Schulleiter fordern mehr Eigenverantwortung bei Corona-Maßnahmen

per Mail teilen

Roland Plehn, Vorsitzender der Interessenvertreter der beruflichen Schulleiter in Baden-Württemberg, fordert im SWR mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Schulen in der Pandemie. Einzelne Schulen müssten je nach Lage selbst entscheiden können, wann sie in Wechselunterricht gehen. Das Land solle nur den Rahmen der Maßnahmen vorgeben.