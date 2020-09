Am Montagabend findet der "Schulgipfel" in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Kultusministern der Länder statt. Gemeinsam wollen Bund und Länder unter anderem über die Lage der Schulen in Pandemiezeiten und über die Digitalisierung im Bildungsbereich beraten.

Sendung am Mo , 21.9.2020 16:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW