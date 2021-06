Endlich wieder die Schulfreunde sehen, im Klassenzimmer sitzen und den Geruch der Schule einatmen. Heute endete für hunderttausende Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg das Homeschooling.

Über den Schulhof hallen Gelächter und das Geräusch zahlreicher Schritte. In den baden-württembergischen Schulen kehrt wieder Leben ein. Nach Monaten des Homeschooling startete nach den Pfingstferien am 7. Juni für alle 2.400 Grundschulen im Land mit ihren rund 370.000 Schülern wieder der Präsenzunterricht. Auch ein großer Teil der weiterführenden Schulen in Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz stabil unter 50 kehrten dem Homeschooling den Rücken.

So beispielsweise die Schlossgartenschule in Wernau (Kreis Esslingen). Hier war die Vorfreude groß: Laut Schulleiterin Michaela Frey ist es für die Kinder besonders wichtig, wieder soziale Kontakt zu knüpfen und ihre Klassenkameraden wiederzusehen.

"Ich find's richtig toll, wieder in der Schule zu sein."

SWR Reporterin Hannah Radgen berichtet vom Schulstart im Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe:

Kultusministerium: Keine negativen Rückmeldungen zum Schulstart in BW

Laut dem baden-württembergischen Kultusministerium gab es zum Schulstart keine negativen Rückmeldungen - auch nicht im Hinblick auf das Ausstellen von Schnelltestbescheinigungen für die Schülerinnen und Schülern. Denn die Corona-Schulverordnung sieht vor, dass öffentliche und freie Träger von Schulen, Grundschulförderklassen und Schulkindergärten den Kindern, Schülern und dem Personal in Präsenz bis auf festgelegte Ausnahmen jede Schulwoche zwei Corona-Schnelltests anbieten müssen. Das Ergebnis sollen sie den Schülern als Nachweis mitgeben. Das hatte die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Vorfeld kritisiert und als nicht machbar bezeichnet. Das Ausstellen der Tests sei zu zeitaufwendig und bände Arbeitskraft. Um den Schulen das Durchführen der Tests einfacher zu machen, gibt es nach Angaben des Kultusministeriums vorgefertigte Formulare.

GEW: Gut, dass Schüler wieder im Klassenzimmer sind

Trotz der Herausforderungen rund um Tests und neue Corona-Regeln war der Start in den Präsenzunterricht offenbar erfolgreich. Ein Sprecher der Bildungsgewerkschaft GEW sagte dem SWR, die Unruhe an den Schulen sei nach den Weihnachts- und Osterferien deutlich größer gewesen. Es sei gut, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt wieder im Klassenzimmer seien, um zu erkennen, wo die Lernmängel am größten seien.

Einige Schulen in BW bleiben beim Homeschooling

Zwar sollen sich die Schulen in Baden-Württemberg an die vom Land festgelegten Öffnungsschritte halten und Präsenzunterricht, wo es möglich ist, anbieten. Doch es gibt Ausnahmen, beispielsweise für die Bertha-von-Suttner-Schule in Ettlingen, eine berufliche Schule im Kreis Karlsruhe. Hier warten die Verantwortlichen noch eine Woche mit der Rückkehr in den Präsenzunterricht, weil in der kommenden Woche Abschlussprüfungen anstehen, für die Schüler aus anderen Teilen des Landes an die Schule kommen.

"Der Regelbetrieb ist schon schön. Aber wir haben auch ältere Schüler, die noch nicht geimpft sind, und Bedenken äußern, wenn sie dann wieder enger nebeneinander im Klassenzimmer sitzen."

Die Rückkehr zum Regelbetrieb sei heute einfach noch nicht umsetzbar, sagte die Schulleiterin Kerstin Hollwedel dem SWR.