Eigentlich sollten ab Montag in Baden-Württemberg die Schulen wieder öffnen. Wegen steigender Infektionszahlen in vielen Regionen werden diese Pläne allerdings durchkreuzt.

Mehrere Städte in Baden-Württemberg haben den Start der Schulöffnungen ab der kommenden Woche aufgrund steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus verschoben. So hat beispielsweise die Landeshauptstadt Stuttgart die für diesen Montag geplante weitgehende Öffnung der Schulen und Kitas ausgesetzt.

"Wir empfehlen, Schulen ab Montag nicht zu öffnen und Kitakinder zu Hause zu betreuen", teilte die Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, Isabel Fezer, am Freitag mit. Zwar liegt die Stadt mit einer Inzidenz von 197,7 noch knapp unter dem Schwellenwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 in einer Woche, ab dem Schulen und Kitas wieder geschlossen werden sollen. "Wir überschreiten aller Voraussicht nach in den kommenden Tagen die Grenze von 200 in der 7-Tage-Inzidenz, was uns zum Handeln zwingen würde", erklärte Fezer.

Auch Ulm will die Schulen vorerst geschlossen halten

Auch die Stadt Ulm hat wegen stark steigender Infektionszahlen die geplante Wiedereröffnung der Schulen für alle Kinder und Jugendlichen vorerst verschoben. Zwar befindet sich Ulm derzeit (Stand 15.4.) auch unter dem Schwellenwert. Der für Bildung zuständige Stadtdirektor Gerhard Semler teilte am Freitag jedoch mit, den Schulen werde empfohlen, "dass vorerst von einem Präsenzunterricht Abstand genommen werden soll". Ulm hat nach Zahlen des Landesgesundheitsamts vom Donnerstag eine Inzidenz von 190,9. Hintergrund sei die Erfahrung der vergangenen Tage und aus der letzten Corona-Welle, die den Schluss nahelegten, "dass wir die Inzidenz von 200 rasch erreichen werden", so Semler weiter. Auch im Ostalbkreis sowie im Kreis Heidenheim wird es ab Montag vorerst keinen Präsenzunterricht geben.

Semler betonte, dass es sich um eine Empfehlung handele, da die rechtliche Grundlage für ein Verbot des Präsenzunterrichts ab einer Inzidenz von 200 noch gar nicht vorhanden sei. Die Stuttgarter Bildungsbürgermeisterin Fezer erklärte dazu: "Deswegen sprechen wir die dringende Empfehlung aus, die Schulen ab Montag geschlossen zu halten. Auch den Eltern von Kitakindern empfehle ich, ihre Kinder schon ab Montag zu Hause zu betreuen." Diese Empfehlung komme im Vorgriff auf die erwartete Verordnung des Landes, mit der die Schließung von Schulen und Kitas verfügt werden wird. Betroffen seien Einrichtungen aller Träger, also allein in Stuttgart gut 230 Schulen und 600 Kindertageseinrichtungen.

Landesregierung will Corona-Verordnung aktualisieren

Die Landesregierung in Stuttgart will ihre Corona-Verordnung am Wochenende aktualisieren und dann die vom Bund verlangte Notbremse einarbeiten. Diese sieht unter anderem vor, dass Schülerinnen und Schüler in Hotspots mit einer Inzidenz von 200 erneut von zuhause lernen müssen. Allerdings ist die Voraussetzung, dass ein Kreis an drei Tagen hintereinander den Schwellenwert von 200 überschreitet - dann muss am übernächsten Tag der Präsenzunterricht untersagt werden.

Experten einig darüber Schulöffnungen zu verschieben

Die bundesweite Corona-Notbremse sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler in Hotspots mit einer Inzidenz von 200 erneut von zuhause lernen müssen. Lehrergewerkschaften, das Robert Koch-Institut und auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten die Länder aufgefordert, lieber kein Risiko einzugehen und nicht erst ab dem Schwellenwert 200 auf Fernunterricht zu setzen. Das Land wäre gut beraten, "am Montag nicht zu öffnen, wenn man donnerstags wieder schließen muss", so der Landeschef des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand. Auch RKI-Chef Lothar Wieler sieht Schulöffnungen bis zu einem Schwellenwert von 200 als riskant an.

Kritik kam auch vom Verband der Gymnasiallehrer, trotz steigender Corona-Infektionszahlen die Schulen von Montag an wieder zu öffnen. Die Schulöffnungen in Kreisen mit mehr als 160 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche seien "sinnfrei", sagte Ralf Scholl, Landeschef des Philologenverbands in Stuttgart. "Dort ist ja absehbar innerhalb einer Woche mit erneutem Rückwechsel in den Fernunterricht zu rechnen. Wozu also der ganze Zirkus?"

Philologenverband kritisiert Land wegen Schulöffnung bis Inzidenz 200

Scholl erklärte, die Lehrerverbände seien sich einig gewesen, schon ab einer Inzidenz von über 100 nur Fernunterricht anzubieten - aber darauf sei die Landesregierung nicht eingegangen. "Mein Eindruck ist, die Politiker von Grünen und CDU sind gerade mit den Koalitionsverhandlungen so beschäftigt, dass das Landeswohl und Corona nur noch Nebensache sind." Es könne auch nicht angehen, dass Öffnungen mit Hinweis auf die Tests trotz steigender Corona-Zahlen durchgedrückt würden. "Ein Corona-Test schützt genauso stark vor Corona wie ein Schwangerschaftstest vor einer Schwangerschaft."