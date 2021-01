Wenn die Corona-Lage es erlaubt, will die Landesregierung ab Mitte Januar wieder Präsenzunterricht in den Schulen anbieten. Kultusministerin Eisenmann steht hinter der Entscheidung.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) befürworten die Entscheidung der Landesregierung, ab dem 18. Januar wieder Schulunterricht vor Ort anzubieten. Die Regelung gilt für Grundschulen und die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen. Eisenmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch), alle Schulen, auch die Grundschulen, über weitere Wochen komplett geschlossen zu halten, halte sie für einen Fehler. "Dies würde dem Bildungsanspruch nicht gerecht werden und soziale und psychische Folgen bei einer anhaltenden Isolation von Kindern völlig ausblenden", so die CDU-Politikerin.

dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

"Wir arbeiten deshalb darauf hin, dass wir Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg ab dem 18. Januar wieder flächendeckend öffnen können." Laut Eisenmann sollen die Schülerinnen und Schüler wählen können, ob sie vor Ort erscheinen oder weiterhin zu Hause lernen. Es sei richtig, den Lockdown in nahezu allen Lebensbereichen zu verlängern und die Maßnahmen in Corona-Hotspots zu verschärfen, sagte Eisenmann zu den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde vom Dienstag.

GEW fordert mehr Schutz für Beschäftigte in Schulen und Kitas

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) findet es gut, dass die Schulen und Kitas nach den Ferien noch eine weitere Woche geschlossen bleiben. Ab dem 18. Januar sei es aber notwendig, dass es Wechselunterricht an allen Schularten gebe. Außerdem müsse mehr getan werden, um die Beschäftigten und Kinder in den Kitas und Schulen zu schützen. Lehrkräfte und Beschäftigte an Kitas müssten mit zertifizierten FFP2-Schutzmasken ausgestattet, Luftreinigungssysteme beschafft und eine Maskenpflicht für Erwachsene in Teilen der Kitas und Grundschulen ausgesprochen werden.