In immer mehr Kommunen steigen die Corona-Zahlen. Der Schulbetrieb läuft unterdessen weiter. Unter Experten herrscht Uneinigkeit, ob die Maßnahmen in den Klassenzimmern ausreichend sind.

Angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus warnt der Vorsitzende des baden-württembergischen Philologenverband davor, zu spät zu agieren. Durch die Inkubationszeit habe man ein verzögertes System, so Ralf Scholl. "Sanfte Maßnahmen frühzeitig und nicht massive Maßnahmen zu spät," so Scholl. Wenn man jetzt noch ein zwei bis drei Wochen warte, laufe man wieder in einen totalen Lockdown, befürchtet er.

Seiner Meinung nach müssten die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), die am vergangenen Dienstag veröffentlicht wurden, umgesetzt werden: "Ab einer Inzidenz von 50 empfiehlt das RKI ganz eindeutig den Übergang auf diesen Wechselbetrieb mit halben Klassen." Das sei jetzt überfällig, denn das Überschreiten dieser Grenze sei am Dienstag landesweit zu erwarten, mutmaßt Scholl.

In drei Tagen beginnen in Baden-Württemberg die Herbstferien. Diese verschaffen ein wenig Luft, so Scholl, dennoch sei ein Übergang in den Wechselbetrieb mit halben Klassen nicht an allen Schulen problemlos machbar. Er schlägt vor, gemeinsam mit dem Schulträgern Räume in Schulnähe zu suchen, die einen Wechselbetrieb ermöglichen. Er habe aus dem Kultusministerium jedoch gehört, dass auch nach den Herbstferien ein solcher Wechselbetrieb nicht angedacht sei.

Landeskreistag gegen halbierte Klassen

Der Vorsitzende des Landkreistages Baden-Württemberg, Joachim Walter (CDU), sieht hingegen derzeit keine Notwendigkeit, beim Schulunterricht zum Wechselbetrieb mit halbierten Klassen zurückzukehren. Im SWR verwies er darauf, dass die baden-württembergische Landesregierung im schulischen Bereich bereits Maßnahmen ergriffen habe. So gelte die Maskenpflicht ab Klasse fünf inzwischen auch im Unterricht und die nichtschulische Nutzung von Schulgebäuden sei massiv eingeschränkt worden. "Wir vom Landkreistag halten das für eine unter hygienischen Gesichtspunkten angemessene und auch gegenwärtig ausreichende Reaktion."

Kritik an Masken: "Die Kirche im Dorf lassen"

Die seit Montag gültige Regelung, dass Schüler ab der fünften Klasse in weiterführenden Schulen Masken tragen müssen, hält Scholl für nicht ausreichend. Kritik an dieser Maßnahme, sie könne Kopfschmerzen und Konzentrationseinbußen bringen, hält er jedoch für nicht gegeben: "Dann könnte sich keiner einer längeren Operation unterziehen, denn da tragen die Ärzte auch sechs bis acht Stunden Maske. Man muss die Kirche im Dorf lassen."

Er gibt zu bedenken, dass Hygienekonzepte an einigen Schulen funktionieren, an anderen wiederum nicht, weil die Räumlichkeiten sich nicht eigneten. Scholl kritisiert außerdem, die Maßnahme in der Corona-Schulverordnung, die vorsieht, alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten zu lüften. "Das ist bei niedrigen Temperaturen nicht durchzuhalten."

Sämtliche Lehrer hätten dem Philologenverband zurückgemeldet, dass sie während des rollierenden Systems zwischen Pfingsten und den Sommerferien wesentlich schneller vorangekommen seien. "Mit 1,5 Metern Abstand schwatzt es sich schlecht." Und die Schüler seien motivierter weil sie in die Schule "dürfen", so Scholl.

Der Fernunterricht habe hingegen überhaupt nicht funktioniert. "Das Riesenproblem dabei ist die Motivation der Schüler, die nach ein paar Wochen einfach abkippt, wenn man alleine vor dem Monitor sitzt. Auch Videokonferenzen änderten daran wenig.