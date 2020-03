Das Coronavirus wirbelt die Pläne an den baden-württembergischen Schulen durcheinander. Zentrale Abschlussprüfungen werden verschoben.

Der Beginn aller zentralen schulischen Abschlussprüfungen werde vom bislang vorgesehenen Termin nach den Osterferien auf die Zeit ab dem 18. Mai 2020 verlegt. "Mit dem Terminplan wollen wir ermöglichen, dass die Schüler genügend Zeit für die Vorbereitung haben. Oberstes Ziel ist, dass alle faire Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bekommen", so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in einer ersten Stellungnahme am Freitagmittag.

Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit Fachleuten, Schulverwaltung sowie Eltern- und Schülervertretern gefallen. "Die aktuelle Situation und die sehr dynamische Lageentwicklung ist eine besondere Belastung für die Schulleiterinnen und Schulleiter, unsere Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern und natürlich die Schülerinnen und Schüler im Land“, sagte Eisenmann. "In diesem Zusammenhang hat auch die Sorge um die anstehenden Abschlussprüfungen an den Schulen weiter zugenommen." Man müsse davon ausgehen, dass die Schüler wegen der Schulschließungen nicht optimal vorbereitet seien auf die Prüfungen.

Verband befürchtet längere Schulschließungen durch das Coronavirus

Die durch das Coronavirus ausgelöste Ausnahmesituation an den Schulen in Baden-Württemberg könnte womöglich noch über die Osterferien hinaus bestehen bleiben. Davon geht der Verband Bildung und Erziehung (VBE) aus. Man sei nicht sehr zuversichtlich, dass der normale Schulbetrieb nach den Osterferien wieder aufgenommen werden könne, sagte VBE-Landeschef Gerhard Brand am Freitag in Stuttgart.

Folgen des Coronavirus: So läuft die Notbetreuung von Kindern Wenn beide Elternteile eines Kindes in wichtigen, "systemrelevanten" Berufen arbeiten - zum Beispiel als Ärzte, Pfleger oder in bestimmten Verwaltungsbereichen - dann sollen die Städte und Gemeinden für ihre Kinder eine Notbetreuung einrichten. So läuft dies etwa auch in Baden-Baden und Ettlingen (Kreis Karlsruhe).

Seit Dienstag haben Schulen und Kitas in Baden-Württemberg geschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Schüler haben Aufgaben mit nach Hause bekommen und sollen diese zum Teil mit Hilfe der Lernplattform Moodle bearbeiten. Brand sagte, unterm Strich funktioniere das gut. Nach Anlaufschwierigkeiten werde Moodle dem Bedarf mittlerweile gerecht. Die Datensicherheit sei durch Server in Deutschland gewährleistet.

Schulbetrieb laufe quasi weiter

Die Rückmeldungen von den Eltern seien positiv - es gäbe so gut wie keine Kritik an den Schulen. Der Schulbetrieb laufe quasi weiter - bis auf die Tatsache, dass sich die Schüler dabei nicht in den Schulen befänden. Er höre auch, dass die Kommunikation der Schulen mit dem Kultusministerium sehr gut und transparent laufe. "Wir haben die Lage aktuell im Griff." Deutlich werde jetzt aber, wie wichtig es sei, dass die Schulen Zugriff auf eine digitale Lernumgebung hätten.

Eltern mit Berufen in Schlüsselbereichen können ihre Kinder in eine Notfallbetreuung geben. Die Nachfrage nach solchen Angeboten an den Schulen liege bei unter einem Prozent, so Brand weiter. Die Eltern organisierten die Betreuung ihrer Kinder überwiegend selbst.

Blick in die Zukunft bereitet Sorgen

Sorgen bereitet Brand, dass derzeit die Bewerbungsverfahren für Lehrerstellen gestrichen seien. Die Regierungspräsidien hätten bereits signalisiert, dass sie diesen Verfahrensstau nicht bis zu den Sommerferien abarbeiten könnten. "Wir fürchten, dass im kommenden Schuljahr viele Stellen nicht besetzt sind", sagte Brand. Insgesamt müssten für rund 6.500 Stellen Kandidaten gefunden werden.