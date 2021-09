Schulstart unter Corona-Bedingungen: Was die Schüler in BW erwartet

In Baden-Württemberg beginnt heute für 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr. Der Unterricht soll auch bei steigenden Infektionszahlen in Präsenz stattfinden.

Ein turbulentes Schuljahr mit Schulausfällen, Homeschooling und Wechselunterricht liegt hinter vielen Schülerinnen und Schülern. Ob das kommende Schuljahr einigermaßen normal laufen wird, weiß derzeit noch niemand. Für 95.000 Kinder in Baden-Württemberg ist der Schulbeginn besonders spannend - denn sie kommen in die erste Klasse

Mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen will das Kultusministerium den Präsenzunterricht an den 4.500 Schulen in Baden-Württemberg sicherstellen. Für Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler gilt Maskenpflicht auch im Unterricht - unabhängig von den Infektionszahlen. Ausnahmen gelten beispielsweise in den Pausen außerhalb der Gebäude, beim Musikunterricht, im Sportunterricht, bei Prüfungen oder beim Essen und Trinken.

Regelmäßige Corona-Tests vorgesehen

Die Schülerinnen und Schüler werden weiterhin regelmäßig getestet, zunächst wie vor den Sommerferien zweimal wöchentlich, ab 27. September dreimal pro Woche. Bei PCR-Tests bleibt es jedoch bei zweimal. Grundsätzlich können sich Schülerinnen und Schüler in der Schule testen. Bei Grundschülern können auch die Eltern den Test zuhause durchführen und das Ergebnis bestätigen, wenn die Schule dies erlaubt.

Beschäftigte in Schulen und Kitas, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich jeden Tag vor Arbeitsbeginn testen. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die der Testpflicht nicht nachkommen, verletzen laut Landesregierung ihre Dienstpflichten. Das Regierungspräsidium prüft und veranlasst gegebenenfalls dienst- oder arbeitsrechtliche Schritte.

Testen statt Quarantäne

Statt Quarantäne sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, sich fünf Tage lang täglich mit einem Schnelltest zu testen. Für eine Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, gilt außerdem, dass sie für fünf Schultage nur noch im bisherigen Klassenverband oder in der bisherigen Lerngruppe unterrichtet werden dürfen.

Grundsätzlich gilt wieder Präsenzpflicht

Anders als im vergangenen Schuljahr besteht grundsätzlich eine Präsenzpflicht an den Schulen. Schülerinnen und Schüler müssen in die Schule, ansonsten droht ein Bußgeld. Kann mittels ärztlicher Bescheinigung nachgewiesen werden, dass eine in häuslicher Gemeinschaft lebende Person das Risiko eines besonders schweren Verlaufs der Krankheit Covid-19 besteht, ist eine Befreiung von der Präsenzpflicht möglich.

Lehrerverbände befürchten Schulschließungen

Lehrerverbände kritisieren, dass sichere PCR-Tests nicht die Regel sind, und befürchten Schulschließungen im Herbst und Winter. Der Philologenverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erklärten, es sei fahrlässig, die Sicherheitsmaßnahmen abzubauen. "Ich gehe deshalb davon aus, dass im Herbst Corona an den Schulen massiv toben wird", sagte Ralf Scholl, Vorsitzender des baden-württembergischen Verbands der Gymnasiallehrer, der Deutschen Presse-Agentur. Auch Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will dies für den Fall neuer Virus-Varianten nicht ausschließen.