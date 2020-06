Am Montag starten die Grundschulen in Baden-Württemberg mit dem "normalen" Schulbetrieb. Kultusministerin Eisenmann (CDU) hat auch für alle anderen Schulformen nach den Sommerferien den Regelbetrieb angekündigt. Sind die Schulen darauf überhaupt vorbereitet?

Ja, es soll wieder Unterricht geben - an allen Schulen und ohne das Abstandsgebot. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) plant den Start des Regelbetriebs nach den Sommerferien unter Pandemiebedingungen. Sie stützt sich auf die ersten Ergebnisse einer Corona-Kinderstudie, die die Landesregierung gemeinsam mit leitenden Wissenschaftlern Mitte Juni vorstellte: "Auf dieser Grundlage ist eine umfassende Öffnung der Kindertageseinrichtungen verantwortbar. Ebenfalls ermutigen uns die ersten Erkenntnisse aus anderen Ländern wie etwa Sachsen."

Virologe Drosten äußert sich kritisch

Der Virologe Christian Drosten äußerte sich am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter erneut kritisch zu dem Thema: "Die Vorstellung von virusfreien Schulen im Herbst muss man wohl überdenken."

Dies heißt natürlich nicht, dass Kinder nun plötzlich die Epidemie treiben. Aber die Vorstellung von virusfreien Schulen im Herbst muss man wohl überdenken. Es gibt eben auch bei geringer Inzidenz eine Diffusion in alle Altersgruppen. Damit starten wir in den Herbst. https://t.co/XJAWhjh67P Christian Drosten, Twitter, 25.6.2020, 7:18 Uhr

In Baden-Württemberg gibt es bislang kein einheitliches Konzept. Es wird den einzelnen Schulen überlassen, wie sie sich auf die Unterrichtszeit vorbereiten und ob sie einen Plan B für den Fall einer zweiten Corona-Welle im Herbst ausarbeiten.

Keine einheitlichen Standards beim Fernunterricht

Auch beim Fernunterricht gibt es bisher keinen Standard, an dem sich Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen orientieren können. So gibt es weder verbindliche Vereinbarungen zum digitalen Austausch zwischen beiden Seiten, noch intensives Training für das Lehrpersonal. Schulleiter kritisieren den Mangel an Informationen zum Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien.

Probleme bei der Annahme von Lernplattformen

Das Zentrum für Schulentwicklung und Lehrerbildung (ZSL) in Baden-Württemberg bietet zurzeit Schulungen für die landeseigene Lernplattform "Moodle" an. Es gibt jedoch keine Verpflichtung zur Fortbildung für Lehrpersonal in Baden-Württemberg - und viele Schulen bevorzugen andere Plattformen statt "Moodle" und dem dazugehörigen Videokonferenzsystem "Big Blue Button". Dieses ist seit Mitte Juni das zentrale System für den digitalen Unterricht in Baden-Württemberg.