Wie geht es nach den Sommerferien weiter an den Schulen in Baden-Württemberg? Darüber berät auch die Politik hier im Land. Wir haben zusammengefasst, wie derzeit die Pläne aussehen.

Zwei Wochen Maskenpflicht

Ohne Maske geht erst einmal nichts - zumindest am Anfang: Baden-Württembergs Schüler müssen nach den Sommerferien vorübergehend wieder Masken im Unterricht tragen. Für die ersten zwei Wochen nach den Ferien wird eine Maskenplicht inzidenzunabhängig wieder eingeführt, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Ende Juni ankündigte. Damit wolle die Regierung auf die Gefahr einer Einschleppung von Infektionen durch Reiserückkehrer reagieren. Man müsse mit einer erhöhten Reisetätigkeit rechnen, sagte Kretschmann.

Regelmäßige Tests

Standard werden Coronatests bleiben. In Baden-Württemberg soll es nach den Sommerferien weiterhin regelmäßige Corona-Tests an Schulen und Kitas geben, kündigte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) Mitte Juli an. Auch hier spielen Urlaube eine Rolle: Die Landesregierung befürchtet einen Anstieg der Infektionszahlen vor allem durch Reiserückkehrer. Das "Testregime" soll mindestens bis zu den Herbstferien erhalten bleiben. Das Land kommt für die Kosten auf.

Lüften und Hygienemaßnahmen/Luftfilter

Ohne regelmäßiges Lüften und die etablierten Hygienemaßnahmen wird Schulunterricht nach den Sommerferien nicht vorstellbar sein. Zum Einsatz sollen zum Teil Luftfilter kommen, allerdings eher in den unteren Klassenstufen. Die baden-württembergische Landesregierung will den Schulen im Rahmen eines Förderprogramms 60 Millionen Euro für Luftfilter zur Verfügung stellen. Der Lehrerverband hatte bereits angeregt, die Ferien dafür zu nutzen, die Geräte einzubauen.

Möglich: Fern-/Wechselunterricht

Im Herbst müssen sich die Schüler gegebenenfalls auf Fernunterricht einstellen. Grund für die unklare Perspektive ist vor allem die riskantere Delta-Variante des Coronavirus. "Wir können nicht ausschließen, dass im Laufe des kommenden Schuljahres wieder Schutzmaßnahmen notwendig sein werden, wenn die Inzidenzen steigen sollten oder Virusmutanten das Infektionsgeschehen verändern", sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) Mitte Juni. Sie gehe dennoch fest davon aus, dass der Unterricht in Präsenz laufen werde - auch wegen des niedrigen Risikos für junge Menschen. Es sei übertrieben, an Schulschließungen zu denken, wenn Kinder und Jugendliche im Wesentlichen "einen Packen Taschentücher" bräuchten, so die Ministerin. Diese saloppe Anmerkung brachte Schopper auch Kritik ein.

Ob es in diesem Zusammenhang Wechselunterricht gibt, ist noch unklar. Mannheimer Forscher empfehlen hier übrigens eine sogenannte intelligente Aufteilung der Schüler. Sie raten bei Wechselunterricht Freundschaften unter den Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen und nicht zufällig aufzuteilen. Ob die Landesregierung diesem Vorschlag folgen würde, ist ebenfalls noch nicht entschieden.