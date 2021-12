"Corona-Quarantäne": Lehrerinnen und Lehrer können Kinder vor Weihnachten beurlauben

In Baden-Württemberg dürfen sich Schülerinnen und Schüler unmittelbar vor den Weihnachtsferien in eine selbstgewählte Quarantäne begeben. So soll die Infektionsgefahr vor den Ferien begrenzt werden.

In Baden-Württemberg dürfen sich Schüler unmittelbar vor den Weihnachtsferien in eine selbstgewählte Quarantäne begeben, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen. Das geht aus einem Brief des Kultusministeriums an die Schulen im Land hervor, der dem SWR vorliegt. Mit dieser Regelung kommt das Ministerium dem Wunsch einiger Eltern entgegen, die sich in der Zeit unmittelbar vor den Feiertagen isolieren wollen, um die Infektionsgefahr gering zu halten. Beurlaubung muss beantragt werden Diese Ausnahmeregelung gilt vom 20. bis 22. Dezember. Die Beurlaubung muss schriftlich beantragt werden und kann nur für den gesamten Zeitraum genommen werden. Während der selbstgewählten Quarantäne müssen die Schüler die Aufgaben erledigen, die sie von der Schule quasi als Hausaufgabe bekommen haben. Nachweise in den Ferien nötig Zudem wies das baden-württembergische Kultusministerium darauf hin, dass für Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres die Vorlage eines Schülerausweises in den Schulferien nicht mehr ausreichend ist, um einen Nachweis zu erbringen. Während der Ferien muss nun ein aktueller Testnachweis oder - soweit vorhanden - ein Impf- oder Genesenennachweis vorliegen. Nur so können Einrichtungen besucht werden, für die außerhalb der Ferien die Vorlage des Schülerausweises ausreichend ist. GEW findet Entscheidung nachvollziehbar Zustimmung für die Quarantäne-Entscheidung gibt es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie entspanne die Situation und sei für die Lehrkräfte vertretbar. "Das kann aber auch keine Dauerlösung sein", so GEW-Geschäftsführer Matthias Schneider.