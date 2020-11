In Baden-Württemberg sind weiterhin besonders wenige Menschen verschuldet. Die Überschuldung ist im aktuellen Schuldneratlas der Auskunftei Creditreform weiter gesunken.

Platz zwei unter den Bundesländern

Baden-Württemberg bleibt in der aktuellen Erhebung nach Bayern das Bundesland mit dem geringsten Anteil an Schuldnern. Die Quote liegt bei rund 8,1 Prozent. Bundesweit sind es knapp 10 Prozent. Die Zahl der Überschuldungsfälle ist in diesem Jahr in Baden-Württemberg laut Creditreform insgesamt um rund 8.000 gesunken. Damit gelten noch etwa 750.000 Menschen hier als überschuldet. Baden-Württemberg liegt im bundesweiten Trend, diesmal ist die Zahl der überschuldeten Menschen in keinem Bundesland gestiegen.

Quote fast in allen Kreisen rückläufig

Fast alle Landkreise in Baden-Württemberg haben sich nach Angaben von Creditreform verbessert – und weisen eine geringere Überschuldungsquote auf. Beispiele sind etwa Stuttgart, Baden-Baden, Karlsruhe, Mannheim und der Rems-Murr-Kreis. Einzig die Stadt Pforzheim zählt – im Vergleich zur ersten Erhebung des Schuldneratlas 2004 – zu den Städten und Kreisen in Deutschland mit dem höchsten Überschuldungsanstieg. Aktuell gelten in Pforzheim gut 15 Prozent der Erwachsenen als überschuldet.

Arbeitslosigkeit bleibt Hauptgrund für Überschuldung

Weiterhin sind bundesweit deutlich weniger Frauen als Männer überschuldet. In der Altersgruppe über 50 hat die Zahl der Menschen mit Schulden deutlich zugenommen. Häufigster Grund für zu hohe Schulden bleibt die Arbeitslosigkeit, gefolgt von Krankheit, Sucht oder Unfall und unwirtschaftlicher Haushaltsführung.

Studie rechnet wegen Corona-Krise zeitversetzt mit mehr Schuldenproblemen

In der Coronakrise hätten staatliche Hilfen die schlimmsten sozialen Folgen abgemildert, und die Menschen hätten mehr gespart und weniger Geld ausgegeben, schreiben die Autoren. Sie sprechen aber von einer Ruhe vor dem Sturm und erwarten, dass die Verschuldung zeitlich versetzt wieder ansteigt.

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erstellt ihren Schuldneratlas seit 2004 jedes Jahr. Als überschuldet zählt die Untersuchung Menschen, die nicht genug verdienen oder genug Vermögen haben, um ihre Ausgaben und finanziellen Verpflichtungen zu decken.