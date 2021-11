Schulbeginn nach den Herbstferien in Baden-Württemberg: Wieder Maskenpflicht am Platz?

Die Herbstferien sind zu Ende: In Baden-Württemberg hat die Schule wieder angefangen. Auf die Schüler könnte in den nächsten Tagen eine wichtige Änderung zukommen.

Schülern und Lehrern im Land droht in den nächsten Tagen wieder eine Verschärfung der Corona-Regeln. Bereits vergangene Woche hatte Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) angekündigt, eine vorzeitige Rückkehr zur Maskenpflicht in den Klassenzimmern angesichts der steigenden Coronafälle bei Kindern und Jugendlichen zu prüfen. Die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler habe zuletzt parallel zum Anstieg des gesamten Infektionsgeschehens zugelegt, sagte sie am Donnerstag.

In dieser Woche werde man daher die Ansteckungszahlen in den Schulen sehr genau prüfen. Ein entsprechendes Schreiben an die Schulleiter in Baden-Württemberg wurde am Freitag verschickt.

"Sollte sich das Ausbruchsgeschehen an den Schulen verschärfen, behalten wir uns vor, im Sinne des Gesundheitsschutzes die Maskenpflicht im Unterricht noch vor Erreichen der Alarmstufe kurzfristig wiedereinzuführen."

Bildungsverbände für Maskenpflicht im Klassenzimmer

Unterstützung für die Stoßrichtung kam bereits von den Bildungsverbänden. Landesschülerbeirat, Landeselternbeirat, Philologenverband und Realschullehrerverband gaben sich besorgt über die Lockerungen bei der Maskenpflicht in den Schulen. "Der Versuch, auf Masken im Unterricht zu verzichten, hat zunehmend mehr Corona-Ausbrüche an unseren Schulen verursacht", heißt es in einer Stellungnahme. Zahlen aus Thüringen und Bayern, wo die Maskenpflicht früher aufgehoben wurde, würden dies belegen. Sie empfehlen den Schülern am Platz wieder Maske zu tragen.

Aktuell ist dies in der Regel noch nicht notwendig. Seit dem 18. Oktober müssen die Schüler keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Auch Lehrer können unter bestimmten Voraussetzungen auf die Maske verzichten. Überall sonst im Schulgebäude muss weiterhin eine Maske getragen werden. Präsenzunterricht ist der Standard.

In Baden-Württemberg droht die Alarmstufe

Eigene Vorstöße des Kultusministeriums zur Verschärfung Maskenpflicht könnten sich demnächst allerdings ohnehin erledigen. Denn die Ausrufung der sogenannten Alarmstufe würde automatisch bedeuten, dass Schüler und Lehrer im Klassenzimmer eine Maske tragen müssen. Modellrechnungen gehen davon aus, dass "in jedem Fall" Mitte November entsprechende Fallzahlen erreicht würden, möglichweise schon Ende der Woche. Momentan gilt noch die "Warnstufe".

Tägliche Testpflicht für ungeimpfte Lehrer als Vorschlag

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, brachte eine weitere Idee ins Spiel. Meidinger sprach sich im Fall besonders hoher Infektionszahlen für eine 3G-Regel bei Lehrkräften aus. Eine Impfpflicht sei nicht zuletzt angesichts der sehr hohen Impfquote in dieser Berufsgruppe nicht notwendig, sagte Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag.

"Dort, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, halte ich aber eine 3G-Regel für Lehrkräfte für eine richtige Idee", fügte er hinzu. "Das heißt: Lehrer, die ungeimpft sind, müssten sich dann jeden Tag testen." Meidinger begründete dies damit, dass die meisten Lehrkräfte täglich mit mehreren verschiedenen Klassen in Kontakt kämen. "Die Ansteckungsgefahr für sie selbst und in der Folge dann auch für andere ist also vergleichsweise hoch, wenn sie ungeimpft sind."