Etwa 67.000 Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg die Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben. Nach vorläufigen Ergebnissen waren das zwei Prozent weniger als im Jahr 2018, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Knapp drei Viertel der Studienberechtigten erlangten die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, die übrigen 25,5 Prozent die Fachhochschulreife. Rund 48 Prozent hatten den notwendigen Abschluss an einer allgemeinbildenden Schule gemacht, 52 Prozent an einer beruflichen Schule. Der Rückgang verlaufe nahezu parallel zur demografischen Entwicklung: Die Zahl der 17 bis 20 Jahre alten Menschen im Land war Ende 2018 drei Prozent niedriger als im Jahr zuvor.