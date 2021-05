Immer wieder liest oder hört man, in Impfzentren würde Corona-Impfstoff übrig bleiben - oder sogar weggeworfen. Was ist dran an den Behauptungen? Im Impfzentrum im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart sind die Mitarbeitenden jedenfalls angewiesen, das Mögliche aus den Ampullen rauszuholen. mehr...