Die Schülerzahlen in Baden-Württemberg sollen in den nächsten zehn Jahren wieder deutlich steigen. Für das Schuljahr 2030/31 rechnet das Statistische Landesamt mit rund 1,2 Millionen Schülern an den allgemeinbildenden Schulen im Land. Das sind rund elf Prozent mehr als im Schuljahr 2019/20. Die Daten stammen aus Vorausberechnungen, die die Behörde am Mittwoch veröffentlichte. Zu den allgemeinbildenden Schulen gehören unter anderem Grundschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Die Statistiker hatten bereits für das vergangene Schuljahr mit einer Trendwende gerechnet. Diese war aber ausgeblieben: 2019/20 wurden knapp 1,1 Millionen Schüler an den allgemeinbildenden Schulen im Land unterrichtet, knapp 2.900 weniger als im Jahr zuvor. Die Schülerzahlen sind seit dem Schuljahr 2003/04 stetig gesunken. Damals waren rund 1,3 Millionen Schüler unterrichtet worden. Der Hauptgrund für die nun prognostizierte positive Entwicklung ist den Angaben nach der Wiederanstieg der Geburtenzahlen.