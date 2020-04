per Mail teilen

Weil sie sich wegen der Corona-Krise nicht auf ihre Prüfungen vorbereiten konnten, drohen Schülervertreter aus Baden-Württemberg mit Klagen. Sie wollen erreichen, ihren Abschluss mit den bereits erbrachten Leistungen zu bekommen.

Schülervertreter aus zahlreichen Städten Baden-Württembergs drohen mit Klagen gegen das Land, sollten die bevorstehenden Abschlussprüfungen nicht abgesagt werden. Abschlussnoten sollten stattdessen aus den vor Beginn der Pandemie erbrachten Leistungen gebildet werden, schlugen mehr als 80 Schülersprecher am Montag in einer Mitteilung vor. Nur so könnten Gesundheit und Gerechtigkeit im Schulsystem gewährleistet werden.

Schüler könnten wegen beeinträchtigter Vorbereitungsmöglichkeiten oder mangelhaften Infektionsschutzes vor und während der Prüfungen Rügen aussprechen, erläuterte der Stuttgarter Rechtsanwalt Engin Sanli. Er unterstützt die Initiative "Abschluss umdenken!". Deshalb könne es zu Klageverfahren kommen. Die Richter müssten dann entscheiden, ob die Prüflinge zum Beispiel ihr normales Leistungspotenzial wegen Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus nicht abrufen konnten.

Schülervertreter: Geeignetes Lernumfeld fehle

Die Schülervertreter wiesen darauf hin, dass etliche Schüler wegen finanzieller Notlagen ihrer Familien und aus Sorge um Angehörige aus Risikogruppen unter Schlaf- und Konzentrationsproblemen litten.

"Wir alle haben Familienmitglieder, bei denen eine Infektion fatale Folgen haben würde! All das, diese Gefährdung, auf Grund einer Abschlussprüfung! Meinen Sie nicht auch, dass Gesundheit und unser aller Schutz einer unserer wichtigsten Werte und Güter sein muss?" Offener Brief der Schülervertreter

Außerdem merkten sie an, dass Fernunterricht Schüler aus einkommensschwachen Familien benachteiligen würde, weil ihnen die technische Ausrüstung und ein geeignetes Lernumfeld fehlten. Die Zusicherung von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), die Pandemie werde für die Schüler keine Nachteile bringen, sei eine Farce.