Schülerausweise gelten als 2G-Nachweis - auch in den Herbstferien

In Baden-Württemberg gelten Schülerausweise als Test-Nachweis für 2G-Angebote - auch in den Herbstferien. Die Landesregierung findet das pragmatisch. Es gibt aber auch Bedenken.

Während die Schule läuft, werden Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet: entweder zweimal pro Woche per PCR-Test oder dreimal per Antigenschnelltest. Damit gelten die Schülerinnen und Schüler auch für außerschulische Angebote als getestet und können das beispielsweise mit ihrem Schülerausweis nachweisen. Diese Regelung gilt auch in den Herbstferien. Das bedeutet: Zeigen Schülerinnen und Schüler ihren Schülerausweis oder einen anderen Nachweis vor - wie zum Beispiel eine Bescheinigung der Schule oder auch ein Schüler-Abo - dürfen sie gemäß der Corona-Verordnung ins Kino, ins Theater, zu Stadt- oder Volksfesten oder auch an Sportangeboten teilnehmen.

In Rheinland-Pfalz geht die Schule nach den Herbstferien wieder los, hauptsächlich in Präsenz. Dafür müssen die Schülerinnen und Schüler zwei Mal in der Woche einen Coronatest machen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christian Charisius

Minister loben praktische Lösung

"Kinder und Jugendliche mussten in den vergangenen beiden Jahren auf viel verzichten. Wir haben uns deshalb auf Regelungen festgelegt, die den Kindern und Jugendlichen in den Ferien ermöglichen, ohne Tests an den wertvollen Freizeit- oder Sportangebote teilzunehmen", sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zu den Regelungen. "Da die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen regelmäßig getestet wurden, ist es vertretbar, dass wir ihnen in den Ferien Freizeitangebote auch ohne Tests ermöglichen", ergänzte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne).

"Wir haben damit eine pragmatische Lösung für Familien gewählt. In den Herbstferien halten sich die Schülerinnen und Schüler eher im Familienverbund auf und haben in der Regel weniger Kontakte als während der Schulzeit."

Regelung gilt auch für Kinder unter sechs Jahren

In den Herbstferien gilt also wie in den Sommerferien, dass Kinder bis einschließlich fünf Jahren, sechs- und siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind sowie Schülerinnen und Schüler auch während der Herbstferien von der Testpflicht ausgenommen sind, wenn sie keine Symptome haben. Da die Corona-Verordnung nicht nach Ferien- und Schulzeiten differenziert, können Kinder und Jugendliche diese Angebote entweder aufgrund ihres Alters oder mit einem entsprechenden Nachweis der Schule wahrnehmen. "Wenn Eltern sicher gehen wollen, können sie ihre Kinder natürlich testen. Für unter 18-jährige ist der Test bei den Corona-Testzentren im Land bis Jahresende kostenlos", sagte Gesundheitsminister Lucha.

Was gilt als 2G-Nachweis für Schülerinnen und Schüler? Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 18. Oktober 2021 gelten folgende Dokumente als 2G-Nachweis für Schülerinnen und Schüler: Schülerausweis

Schulbescheinigung

Kopie des letzten Jahreszeugnisses

Nachweis eines Schüler-Abos

sonstiger schriftlicher Nachweis der Schule Mit diesen Dokumenten erhalten auch ungeimpfte Schülerinnen und Schüler Zutritt zu 2G-Veranstaltungen oder in der Alarmstufe beispielsweise Zutritt zur Gastronomie.

Ausnahme: Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Anderes gilt für Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugensozialarbeit. Bei diesen Angeboten müssen Kinder und Jugendliche einen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Schülerausweise oder andere Dokumente, die einen Schulbesuch nachweisen, können hier nur bis einschließlich Montag, 1.11.2021 akzeptiert werden. In den Ferien können Organisatoren nichtgeimpfte Kinder und Jugendliche dann selbst testen. Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre können aber auch bis Jahresende die kostenlosen Bürgertests in Anspruch nehmen.

Andere Masken- und Abstandsregeln in Jugendarbeit

Grund für die Ausnahme in der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit sind Freiheiten, die dort gelten: Innerhalb ihrer Gruppe dürfen die Teilnehmenden die Maske abnehmen - und müssen selbst in geschlossenen Räumen keine Abstände einhalten. Um die Kinder- und die Jugendarbeit sowie die Jugendsozialarbeit dennoch sicher gestalten zu können, braucht es die Tests, solange die nichtgeimpften Kinder und Jugendlichen nicht in den Schulen getestet werden.

Teilweise Bedenken von Lehrern und Schülern

Mit Blick auf die hohe Zahl an bisher ungeimpften Schülerinnen und Schülern kritisieren einige selbst die Regelungen zum Schülerausweis als Testnachweis auch in den Herbstferien. Das zeigt unter anderem eine nicht-repräsentative Befragung am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Schulleiter Marco Haaf appelliert mit Blick auf die "sehr stark" ansteigenden Corona-Infektionszahlen an die Schülerinnen und Schüler, sich in den Herbstferien weiterhin selbst zu testen oder testen zu lassen. Haaf hofft, dass dieser Appell an anderen Schulen ebenfalls auf Anklang stößt. Und unter den Schülerinnen und Schülern heißt es zum Teil, der Schülerausweis sollte vor allem dazu berechtigen, Schnelltests wieder kostenlos zu bekommen, gerade auch in den Herbstferien.