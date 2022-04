Bei den Erstwählenden haben 23 Prozent die FDP gewählt. Keine andere Partei hat in dieser Altersgruppe so gut abgeschnitten. Woran liegt das? An den Themen Digitalisierung und Corona? SWR Aktuell hat in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) bei Schülerinnen und Schülern nachgefragt, die am Montag im Gemeinschaftsunterricht das Wahlergebnis besprochen haben.