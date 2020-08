Neun Schüler aus dem Raum Donzdorf (Kreis Göppingen) wurden nach einer Abifahrt nach Kroatien positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Gesundheitsamt wurden die Hygieneregeln wohl nicht eingehalten.

Bereits während der achttägigen Reise auf die kroatische Insel Pag seien bei einigen Abiturienten Symptome wie Halsschmerzen, Husten, Fieber und Geschmacksveränderungen aufgetreten. "Das waren erste Anzeichen, die auf eine Coroninfektion hindeuteten", sagte der Leiter des Göppinger Gesundheitsamts, Heinz Pöhler, am Donnerstag dem SWR.

Mehr als 60 Personen in Quarantäne

Von den 14 Abiturienten aus dem Kreis Göppingen sind neun erkrankt. Weitere Testergebnisse stünden aber noch aus, so Pöhler. Darüber hinaus gebe es nach bisherigem Kenntnisstand auch in anderen Landkreisen und Bundesländern infizierte Teilnehmer der bundesweit organisierten Reise. Alle infizierte Schüler aus dem Kreis Göppingen und 53 ermittelte Kontaktpersonen stehen nun für zwei Wochen unter Quarantäne.

Laut Pöhler werden derzeit vermehrt Corona-Erkrankungen bei Reiserückkehrern aus den Balkanländern nachgewiesen. "Dieser Fall zeigt das Risiko von Reisen und Partys während einer Pandemie deutlich. Und er demonstriert, wie schnell das Virus innerhalb einer Gruppe um sich greifen kann", sagte Pöhler.

Schüler haben sich wohl nicht an Hygieneregeln gehalten

Nach Informationen des Gesundheitsamts wurden die Regeln zu Abstand, Hygiene und Alltagsmasken nicht konsequent eingehalten. So sei im Bus beispielsweise keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen worden, so Pöhler. Es sei wohl gesagt worden, dass die Teilnehmer doch bitte an der Grenze und beim Ein- und Aussteigen eine Alltagsmaske tragen sollten - während der Fahrt aber nicht. Auch während des Aufenthalts in Kroatien hätten sich die Schüler wohl nicht an die Hygienemaßnahmen gehalten.

Anders schildert der in Hamburg ansässige Party-Reiseveranstalter die Situation. Demnach seien die Schutzmaßnahmen alle nach den rechtlichen Vorgaben in Deutschland eingehalten worden. Was die Kunden aber vor Ort machten, liege in ihrer eigenen Verantwortung. Konsequenzen aus dem Vorfall will das Unternehmen nicht ziehen.