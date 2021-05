In Baden-Württemberg sind die allgemeinbildenden Gymnasien beliebter geworden. Wie das Kultusministerium am Dienstag mitteilte, haben sich rund 37.000 Schülerinnen und Schüler (44,1 Prozent) für das kommende Schuljahr an einem Gymnasium angemeldet. In Baden-Württemberg wird das Gymnasium so zur meistgewählten Schulart. Im Vergleich zu 2020 ist die Wahl um 1,5 Prozent häufiger auf das Gymnasium gefallen. Den höchsten Anteil an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erwartet der Regierungsbezirk Karlsruhe mit 47,1 Prozent. 5,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler wechseln auf eine Haupt- oder Werkrealschule. Das ist etwas weniger als im Vorjahr. Die Anmeldungen für die Real- und Gemeinschaftsschulen sind zum Vorjahr ebenfalls leicht gesunken. Es lassen sich auch regionale Unterschiede bemerken: Im Regierungsbezirk Freiburg meldeten sich 8,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler für die Haupt- und Werkrealschule an. Im Regierungsbezirk Stuttgart sind es nur 3,9 Prozent gewesen. Insgesamt haben sich 83.655 Schüler zum kommenden Schuljahr an den öffentlichen Schulen angemeldet. Laut Kultusministerium handelt es sich bei den Zahlen um Prognosen.