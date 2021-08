Seit fünf Jahren wirkt die bayerische Grünen-Politikerin Theresa Schopper jetzt schon in Baden-Württemberg, doch vergessen ist sie in ihrer Heimat nicht. Am Donnerstag stand sie in der Münchner Residenz in einer Reihe mit dem früheren Fußballstar Philip Lahm und der Schauspielerin Eva Mattes sowie weiteren Persönlichkeiten: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verlieh ihr den bayerischen Verdienstorden. Bevor die 60-jährige Allgäuerin in Stuttgart Staats- und dann Kultusministerin unter Winfried Kretschmann (Grüne) wurde, war sie auch zehn Jahre lang Grünen-Landeschefin in Bayern (2003 bis 2013) und Mitglied im dortigen Landtag. "Ihre Ämter führte sie gradlinig mit viel Gespür für Menschlichkeit in der Politik", hieß es in der Laudatio, die die Staatskanzlei in München auf Anfrage verbreitete. Und weiter: "Bodenständig, zupackend und dennoch ausgleichend: dieser bayerische Export ist ein Gewinn für Baden-Württemberg."