Kultusministerin schließt Schulschließungen in Baden-Württemberg nicht vollständig aus

Die Schulen in Baden-Württemberg sollen nach dem Willen des Kultusministeriums offen bleiben. Doch im Falle von weiteren Mutationen könnte sich das auch ändern.

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will trotz erneut steigender Corona-Zahlen die Schulen - wenn möglich - dauerhaft offen halten. "Wir haben den festen Vorsatz, Präsenzunterricht anzubieten und zu gewährleisten", sagte Schopper am Donnerstag in Stuttgart unmittelbar vor Ende der Schulferien. Sie wollte aber nicht ausschließen, dass die Schulen unter bestimmten Umständen noch einmal geschlossen werden müssen. "Wir wissen nicht, ob es neue Varianten gibt." Das Land tue zwar alles, "um Sicherheit in die Klassenzimmer zu bringen. Aber wenn was Neues kommt, dann müssen wir eventuell reagieren". Auch wenn es einen Ausbruch in einer Klasse gebe, müsse das Land handeln.

Kein "Lockdown durch die Hintertür" mehr

Wenn ein Kind positiv auf das Virus getestet wird, muss es in Quarantäne, aber die anderen können bleiben. Einen "Lockdown durch die Hintertür", bei dem eine ganze Klasse in Quarantäne muss, soll es laut Schopper nicht geben. Nach einem bekannten Fall müssen sich alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse, die nicht geimpft oder genesen sind, fünf Tage lang mindestens mit einem Schnelltest täglich testen. Sollte es dann einen Ausbruch geben - 20 Prozent positiver Tests in einer Klasse in zehn Tagen - kann das Gesundheitsamt auch die Quarantäne für die gesamte Klasse anordnen.

Die Kultusministerin will mit dieser Strategie auch die Gesundheitsämter entlasten. Die sogenannte Sitznachbar-Regel, bei der umsitzende Kinder vorsorglich in Quarantäne geschickt werden, überfordere die Ämter bei der Nachverfolgung. Das habe der Schulbeginn in Nordrhein-Westfalen gezeigt. "Mir geht es auch darum, die Kinder, die nichts haben, nicht einzuschränken", sagte Schopper. Denn Kinder unter zwölf Jahren, die nicht geimpft werden können, könnten nicht 14 Tage allein zu Hause bleiben. Ihre Lösung sei "realitätsnah" und "familienfreundlich".

Maskenpflicht im Unterricht und Testpflicht für ungeimpftes Personal

Um dauerhaften Präsenzunterricht für die 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg zu gewährleisten, gilt an allen Schulen Maskenpflicht auch im Klassenzimmer, erklärte die Kultusministerin. Die Testpflicht für die Schüler wird ab 27. September von zwei auf drei Tests pro Woche ausgeweitet. Trotzdem sieht die Ministerin nach den mehrfachen Schulschließungen in der Corona-Krise die Erwachsenen in der Pflicht: "Wir brauchen jetzt die Solidarität der Erwachsenen, der noch nicht geimpften Menschen." Man müsse verhindern, dass die vierte Welle in die Schulen schwappt. "Die Corona-Erkrankungen wollen wir aus den Schulen fernhalten." Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher und alle anderen Beschäftigten an Schulen und Kitas, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen ab Montag täglich vor Arbeitsbeginn einen Test machen.

Philologenverband für mehr Schutz und PCR-Tests

Der Landesvorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg, Ralf Scholl, appellierte an alle über zwölfjährigen Schüler, Lehrkräfte und Eltern, sich impfen zu lassen. Außerdem müssten Lehrer Auffrischungsimpfungen von Oktober an bekommen. "Die Lehrer müssen wegen des engen Kontakts mit den ungeimpften Schülern auf der sicheren Seite sein", forderte Scholl. Das Schutzkonzept des Kultusministeriums reiche aber bei weitem nicht aus. Der Verband fordert unter anderem, bei einem positiven Fall auf PCR-Tests und nicht auf Schnelltests zu setzen, und auch die Sitznachbarn eines positiv getesteten Kindes in Quarantäne zu schicken.

Kritik an Plänen zur Schulöffnung durch die SPD

Die SPD-Fraktion von Baden-Württemberg sieht die Pläne von Kultusministerin Schopper kritisch. Die Schulen stünden vor einem der schwierigsten Schuljahre überhaupt. "Trotzdem hat es die Landesregierung verpasst, unsere Bildungseinrichtungen für den Herbst und Winter zu wappnen", so SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Gerade beim Thema Sicherheit gebe es erhebliche Mängel: "Vom krisenfesten Klassenzimmer sind wir in Baden-Württemberg Lichtjahre entfernt."

Kein Präsenzunterricht für 3.300 schwangere Lehrerinnen in Baden-Württemberg

Angepasst werden die Regeln an Schulen außerdem für schwangere Lehrerinnen: sie dürfen in Baden-Württemberg künftig in der Regel nicht in Präsenz unterrichten. "Wir dürfen schwangere Lehrkräfte pandemiebedingt nur in Einzelfällen im Präsenzunterricht einsetzen", so Kultusministerin Schopper. Man habe mit der Regelung Hinweise aus dem Bundesfamilienministerium umgesetzt. Derzeit seien 3.300 Lehrerinnen schwanger, sagte Schopper. Die Schulen müssen nun Ersatzlösungen für den ausfallenden Präsenzunterricht finden.

Hintergrund für die Regelung ist, dass die Ständige Impfkommission bisher keine Empfehlung für eine Impfung gegen das Coronavirus für Schwangere abgegeben hat. Laut Landesozialministerium haben Schwangere bei einer Corona-Infektion ein sechsmal höheres Risiko als Nicht-Schwangere, schwer zu erkranken und auf eine Intensivstation zu müssen.

Mehr als 700 Lehrer-Stellen in Baden-Württemberg bleiben unbesetzt

Neben der Corona-Pandemie gibt es eine weitere Baustelle für die Kultusministerin: Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs sind in Baden-Württemberg 630 Stellen für Lehrkräfte noch unbesetzt. Wegen Teilzeitregelungen fehlen demnach 700 bis 800 Lehrerinnen und Lehrer. "Jede Stelle, die nicht besetzt ist, reißt auch ein Loch", sagte Schopper.

Die Corona-Pandemie habe ihr bei der Stellenbesetzung "Steine in den Rucksack gelegt", denn dadurch brauche das Land noch mehr Lehrkräfte. Grund sei unter anderem, dass viele Schülerinnen und Schüler freiwillig eine Klassenstufe wiederholen würden. Einen Teil der Lücke können normalerweise Pensionäre stopfen.Schopper erläuterte, dass diese aber wegen der Pandemie > einer Rückkehr in die Schule eher zurückhaltend gegenüberstünden.