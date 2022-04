Schopper besucht Vorbereitungsklasse für geflüchtete Kinder aus der Ukraine

Ankommen und sich in der Schule zurechtfinden: Geflüchtete Kinder aus der Ukraine sollen im Unterricht an den baden-württembergischen Schulen zu ein bisschen Normalität kommen. Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) war am Montag bei der Ameisenbergschule in Stuttgart zu Besuch und hat sich die Situation vor Ort angesehen.