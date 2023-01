per Mail teilen

Christine Lambrecht (SPD) hat ihren Rücktritt als Bundesverteidigungsministerin erklärt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) weiß bereits, wie es weitergehen soll - einen Namen will er aber noch nicht nennen. Zum Rücktritt bezog er am Montag bei einem Besuch beim Rüstungskonzern Hensoldt in Ulm Stellung.