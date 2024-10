Der Technologiekonzern IBM eröffnet sein erstes Quantenrechenzentrum in Europa. Unternehmen und Forschungseinrichtungen sollen so Zugang zu modernstem Quanten-Computing bekommen.

Der Technologiekonzern IBM weiht an seinem Standort in Ehningen im Kreis Böblingen ein Quantenrechenzentrum ein. Dabei sein wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Es ist das erste Quantenrechenzentrum von IBM in Europa und erst das zweite weltweit.



Quantencomputer unterscheiden sich von herkömmlichen Computern dadurch, dass sie nicht in Bits - also Nullen und Einsen - rechnen, sondern in Quanten-Bits, so können sie unendlich viele Rechenmöglichkeiten gleichzeitig ausführen. Das Rechenzentrum in Ehningen verfügt über zwei Quantencomputer mit Quanten-Prozessoren von mehr als 100 Qubits. Um ihre Leistung zu erbringen, müssen die Prozessoren auf minus 272 Grad Celsius herunter gekühlt werden.

Ehningen soll europäische Cloud-Region werden

Das Rechenzentrum in Ehningen solle als europäische Cloud-Region für IBM Quantum dienen, teilte IBM mir. Der Technologiekonzern wolle mit führenden europäischen Unternehmen, Hochschulen und Behörden zusammenarbeiten, um das Quantencomputing voranzutreiben und den Personalaufbau in diesem Bereich in Europa zu fördern.

Unternehmen, Forschungs- oder Regierungseinrichtungen können sich im neuen Rechenzentrum einmieten, um die Technologie zu nutzen. Noch werden diese Quantenrechenleistungen erprobt.

Bosch will am Computer Ersatz für Seltene Erden entwickeln

Der Autozulieferer Bosch zum Beispiel experimentiert mit dem IBM-Quantenrechner, um neue Materialkombinationen zu finden. Bislang habe man Materialkombinationen angerührt und ausprobiert, erklärt der Leiter der Forschungsabteilung bei Bosch, Thomas Kropf. Vieles habe nicht funktioniert. Mit dem neuen Quantenrechenzentrum kann Bosch sich das Anrühren sparen. Am Computer werden die Materialkombinationen simuliert und errechnet, was funktioniert. So soll in gut fünf Jahren ein Ersatz für Seltene Erden gefunden werden, die in Elektromotoren verwendet werden.