Scholz will Wahlkampftermine in BW trotz Kritik wahrnehmen

SPD-Kanzlerkandidat Scholz will trotz der Durchsuchungen im Bundesfinanzministerium seine am Montag geplanten Wahlkampftermine in Baden-Württemberg wahrnehmen. Die Termine seien seit Monaten geplant und würden seit Wochen mit Plakaten angekündigt, gab die Landes-SPD bekannt. Zuvor hatte Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) gefordert, dass Scholz sich am Montag im Finanzausschuss den Fragen der Abgeordneten stellt. Es stünden schwere Vorwürfe zu Versäumnissen bei der Bekämpfung von Geldwäsche im Raum. Nach Informationen der SPD in Baden-Württemberg will Scholz telefonisch an der Sondersitzung teilnehmen.