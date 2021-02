Beim Ausweg aus dem Corona-Lockdown will Regierungschef Kretschmann nun doch mutiger voranschreiten. Der Vorschlag aus Baden-Württemberg trifft bei Einigen auf fruchtbaren Boden - während andere vor der dritten Welle warnen.

Der Plan von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für eine stärkere Lockerung des Corona-Lockdowns mit Hilfe von Schnelltests ist aus Sicht der Opposition noch nicht ausreichend. Dagegen lobte der Koalitionspartner CDU, dass der Regierungschef auf die Unions-Linie eingeschwenkt sei.

CDU lobt Koalitionspartner für Umdenken

"Wir müssen Wege finden, dass wieder mehr Normalität möglich ist", so Innenminister und Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU). Seine Partei dringe ja schon länger darauf, dass mehr Testen ein Weg dorthin sei. Es sei gut, dass Kretschmann nun auch diesen Weg verfolgt und nicht mehr nur die Inzidenz als Richtschnur nehme. "Wir dürfen nicht so vor den Virusmutationen sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange", betonte Strobl.

In dem Vorstoß aus Baden-Württemberg steckt angesichts der anstehenden Landtagswahl am 14. März viel Wahlkampf drin, so die Einschätzung von Ramin Sina aus der SWR-Redaktion Landespolitik:

Auf Kritik stieß das Lockerungs-Szenario aus Baden-Württemberg in Teilen der Großen Koalition im Bundestag. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bezeichnete den Vorstoß als "Risiko". Man befinde sich noch in einer schwierigen Situation, weil die Hälfte der Über-80-Jährigen noch gar nicht geimpft sei, so Lauterbach im SWR. "Selbst die wichtigen Risikogruppen zwischen 65 und 80 sind noch ungeschützt. Also jetzt zu lockern ist sehr gefährlich."

Lauterbach befürchtet hohe Fehlerquote bei Schnelltests

Lauterbach befürchtet zudem eine hohe Fehlerquote bei den geplanten Selbsttests: "Wenn man den Test selbst macht und man hat keine Symptome, muss man davon ausgehen, dass 40 Prozent der Angesteckten nicht entdeckt werden", so seine Bilanz. Er sei sich nicht sicher, ob "die Qualität der Tests ein solches Riesenexperiment auf Bevölkerungsebene zulassen kann."

Weitere Aussagen aus dem Interview mit Lauterbach hier zum nachhören:

Auf Twitter reagierte Lauterbach zudem auf das sich in Baden-Württemberg ausbreitende Coronavirus. Die dritte Welle beginne genau so, wie epidemiologisch vorhergesehen. Lockerungen in eine solche Welle hinein seien gefährlich, so seine Einschätzung im SWR. "Und ich glaube nicht, dass man das nur mit Schnelltests in den Griff kriegt."

Anders bewerten dies die Oppositionsparteien von SPD und FDP aus dem baden-württembergischen Landtag. Diese begrüßten Kretschmanns Pläne grundsätzlich, vermissen aber eine weitergehende Öffnungsstrategie. "Das Papier zeige «endlich die dringend notwendigen Lebenszeichen, wenn auch reichlich spät", so SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Durch den Einsatz von Schnelltests könne ein engeres Netz zur schnelleren Erkennung und Unterbrechung von Infektionsketten gelegt werden.

Tübingens OB Palmer für Öffnung der Innenstädte mit Hilfe von Schnelltests Auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hält es für möglich, dass die Innenstädte mithilfe von Schnelltests zügig geöffnet werden können. "Ich behaupte, wir könnten das in Tübingen in einer Woche auf die Beine stellen", so Palmer im SWR-Interview bei "Zur Sache Baden-Württemberg". Auch andere Städte würden das können. "Wir bräuchten fünf Teststationen, müssten ständig 20 Personen vorhalten, und wenn man das 10 Stunden am Tag betreibt , kostet das 5.000 Euro für das Personal. Im Vergleich zu den Schäden, die es in der Wirtschaft anrichtet, alles geschlossen zu halten, eher wenig Geld." Auch der Zeitpunkt rund um die Diskussion um weitere Öffnungen sei richtig, so Palmer weiter. "Die Leute sind verzweifelt, da droht eine Art Kernschmelze in unserer Gesellschaft, da geht es um den Zusammenhalt und sozialen Frieden", so der Grünen-Politiker weiter.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke sieht in Schnelltests einen sinnvollen Teil einer Öffnungsstrategie. "Allerdings braucht man eine Gesamtstrategie", so Rülke.Im Moment verwirre die Regierung die Menschen dadurch, dass gleichzeitig mitgeteilt wird, dass die Inzidenzen wieder steigen, aber dennoch immer mehr geöffnet wird. "Wer soll das verstehen", fragte Rülke.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der jüngst mit seinem Vorstoß zur Öffnung von Baumärkten in Bayern ab 1. März in Baden-Württemberg Irritationen ausgelöst hat, mahnte an, mit Vernunft und Vorsicht über Öffnungsschritte zu diskutieren. Angesichts der mutierten Formen des Virus dürften Bund und Länder "keinen Blindflug starten", sagte Söder dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Politik dürfe "jetzt nicht die Nerven verlieren".

Welche Arten von Tests gibt es? Wer kann sich kostenlos testen lassen? Was unterscheidet einen Schnelltest von einem PCR-Test? Wie sicher sind die Tests? Antworten auf all die Fragen haben wir hier zusammengefasst:

Nächstes Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz kommende Woche

Der Grünen-Chef Robert Habeck mahnt in der Debatte ebenfalls zur Vorsicht. Man könne in manchen Regionen sehen, was die Virusmutationen anrichten könnte, so Habeck in der "Stuttgarter Zeitung". "Deswegen dürfen wir trotz aller Not dem großen Bedürfnis nach Lockerungen nicht vorschnell nachgeben."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wollen am kommenden Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Dabei soll auch die Frage besprochen werden, welche Rolle Schnelltests spielen sollen. Diese sollen nach dem Willen der Bundesregierung in der ersten Märzhälfte überall kostenlos verfügbar gemacht werden. Seit Mittwoch sind zudem auch Schnelltests für den Eigengebrauch durch Laien zugelassen.