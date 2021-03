Der Verkauf von Schnelltests für den privaten Gebrauch ist bei Discountern in Baden-Württemberg angelaufen. Vielerorts bildeten sich lange Schlangen und einige Frühaufsteher gingen leer aus.

Große Einzelhändler haben in Baden-Württemberg mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung begonnen. Der Discounter Aldi hatte die Schnelltests als erster im Sortiment und im Vorfeld bereits um Verständnis gebeten, sollte das Angebot schnell ausverkauft sein.

Schnelltests nach wenigen Minuten ausverkauft

So wie bei Aldi in Stuttgart-Gablenberg bildeten sich bereits vor der Ladenöffnung vielerorts lange Schlangen. Die Schnelltests waren häufig nach wenigen Minuten ausverkauft. Kundinnen und Kunden erhielten stattdessen Onlinecodes, mit denen ihnen die Tests innerhalb von fünf Werktagen zugeschickt werden sollen. "Die Artikel, die wir stationär in den Filialen vorrätig hatten, waren am Vormittag in den meisten unserer Filialen erwartungsgemäß ausverkauft", teilten Aldi Süd und Aldi Nord der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Interesse an den Tests habe den Discounter "in dieser Intensität doch überrascht". In der neuen Woche werde aber bereits mit den nächsten Lieferungen gerechnet.

Die Schlange vor der Aldi-Filliale in Stuttgart Gablenberg. Imago Imago/7aktuell

Onlineshop überlastet

Auch der Discounter Lidl mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests für den privaten Verbrauch begonnen - zunächst allerdings lediglich über seinen Onlineshop. Aufgrund des großen Andrangs war die Webseite zeitweise überlastet. Der Konzern teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass Zugriffe auf den Onlineshop aufgrund des hohen Besucheraufkommens kurzzeitig eingeschränkt sein können. Lidl bat seine Kunden um Entschuldigung. Man arbeite dran, "den gewohnten Service schnellstmöglich und vollumfänglich wieder herzustellen". "In Kürze" plant das Unternehmen, die Schnelltests auch in allen Filialen zu verkaufen.

Aufgrund des großen Andrangs brach der Onlineshop von Lidl zeitweilig zusammen. Screenshot vom Lidl-Onlineshop lidl.de

Wo kann man in Zukunft Schnelltests kaufen?

Mehrere Supermärkte, Drogerien und Apotheken wollen die Tests nun nach und nach in ihr Sortiment aufnehmen. Lebensmittel-Einzelhändler wie Rewe und Edeka prüfen noch, ob und wann sie Tests anbieten können. Die in Karlsruhe ansässige Drogeriemarktkette Dm plant genauso wie die Kette Müller, ab kommender Woche Corona-Schnelltests im Sortiment zu haben - je nachdem, wie sie beliefert werden. Konkurrent Rossmann geht davon aus, die Tests ab Mitte März anbieten zu können. Auch in Apotheken sollen diese bald verfügbar sein. Unabhängig davon soll sich ab Montag jede Bürgerin und jeder Bürger von Fachpersonal auf das Coronavirus testen lassen dürfen - mindestens einmal pro Woche und kostenlos. Diese Schnelltests sollen etwa in lokalen Testzentren stattfinden. Die Karlsruher Drogeriemarktkette Dm will gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg solche Corona-Testzentren auch vor Dm-Märkten aufbauen.

Der Verkauf der Selbsttests für Laien im Einzelhandel ist Teil der Schnellteststrategie der Landesregierung. Auch im Stufenkonzept der Bund-Länderkonferenz sind Schnelltests für die breite Bevölkerung vorgesehen.