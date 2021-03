Der Start der Verkaufsaktion beim Discounter Aldi am Wochenende war bei vielen Kunden von Frust geprägt. Schon bald soll der Engpass aber behoben sein - während andere Unternehmen auf den Zug aufspringen.

Die Auswahl wird von Zeit zu Zeit immer größer: Nachdem der Discounter Aldi am Wochenende bereits mit dem Verkauf von Coronavirus-Schnelltests gestartet ist, wollen anderen Unternehmen nachziehen. Die Drogeriemarktkette Dm mit Firmensitz in Karlsruhe kündigte den Start des Verkaufs von Corona-Selbsttests an. Als geplantes Datum nannte das Unternehmen den 12. März. Sofern die Lieferungen wie geplant kämen, "können wir den Corona-Schnelltest voraussichtlich im Laufe der Woche in unseren Verkaufsstellen anbieten", teilte mit Rossmann am Montag eine weitere Drogeriekette den Einstieg in dieser Woche mit.

Ursprünglich hatten beide Ketten den Verkaufsbeginn am Dienstag, 9. März in Aussicht gestellt, dies aber an notwendige Lieferungen gekoppelt. Diese kamen offenbar nicht so schnell wie erhofft. Die Edeka-Supermärkte wollen die Tests "in Kürze" anbieten. Rewe teilte mit, seine Supermärkte sollten mit Beginn der kommenden Woche sukzessive mit dem Verkauf von Selbsttests beginnen. Auch die Discount-Töchter der beiden Handelsunternehmen, Netto und Penny, wollen in den Verkauf der Selbsttests einsteigen.

Beim Discounter Lidl mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) startete bereits am Wochenende der Verkauf der Tests - allerdings nur online. Die Nachfrage war hoch, die Website war zwischenzeitlich nicht erreichbar. Am Montag hieß es auf der Seite nur, die Packungen seien "demnächst bestellbar.

Bei Aldi war es bereits am Samstag losgegangen, die Packungen waren schnell ausverkauft. Eine Sprecherin von Aldi Süd erklärte am Montag, es sei weitere Ware unterwegs und es werde noch in dieser Woche Nachschub kommen. "Aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage kann es auch dann sein, dass die Tests zügig ausverkauft sind", so die Sprecherin. An der Kasse werde jeder Kunde weiterhin nur eine Packung bekommen. Eine Packung enthält fünf Tests.