Erkennen Corona-Tests die neue Omikron-Variante?

Laut BW-Gesundheitsminister sollten sich Menschen vor möglichst jedem Besuch auf Corona testen lassen. Virologe Stürmer äußerte sich zu der Wirksamkeit der Tests bei Omikron.

Ob in der Schule, am Arbeitsplatz oder vor dem Sport: Corona-Tests gehören für viele Menschen in Baden-Württemberg mittlerweile zum Alltag. Auch wer in der Weihnachtszeit im Restaurant essen gehen will, benötigt einen gültigen 2G-Nachweis sowie einen negativen aktuellen Schnelltest. Ausgenommen von dieser 2G-Plus-Regel sind Menschen, die bereits dreimal geimpft wurden und Menschen, deren zweite Corona-Schutzimpfung mindestens zwei Wochen und höchstens sechs Monate zurückliegt.

Laut Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ist es in der Weihnachtszeit für jeden wichtig sich testen zu lassen, wann immer man sich mit jemandem trifft. Doch wie wirkungsvoll sind die Tests bei der neuen Omikron-Variante des Coronavirus?

Virologe: PCR-Tests funktionieren sehr gut bei der Omikron-Variante

Erst Ende November haben südafrikanische Virologen die Welt vor der Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt - und jetzt steigen die Fallzahlen auch in Europa sprunghaft an. Auch in Baden-Württemberg werden immer mehr Fälle gemeldet und es stellt sich die Frage, ob die neue Variante von den aktuellen Tests überhaupt erkannt wird.

Der Virologe Martin Stürmer äußerte sich am Dienstag im ARD-Morgenmagazin hinsichtlich der PCR-Tests optimistisch: "Die PCR-Tests funktionieren sehr gut bei der Omikron-Variante. Es gibt da keine mir bekannten Ausfälle in irgendeiner Art und Weise".

Unklarheiten bei Corona-Schnelltests

Doch noch herrscht Unklarheit, wie zuverlässig die Antigen-Schnelltests die neue Virus-Variante erkennen können. Schnelltests sind bereits seit Jahresanfang 2021 in größeren Mengen verfügbar und Teil der nationalen Teststrategie zur Pandemiebekämpfung. Im wissenschaftlichen Strategiepapier für den Corona-Winter 21/22 heißt es, dass Schnelltests bei Korrekter Anwendung im Schnitt etwa die Hälfte der Infektionen erkennen könnten, die auch ein PCR-Test entdecken würde.

Schnelltests sollten möglichst kurz vor dem Besuch gemacht werden

Laut Virologe Martin Stürmer muss man erstmal prüfen, ob die Schnelltests auch Omikron erkennen können. "Was ich bisher weiß ist, dass hier die meisten Tests auch keine Probleme haben dürften", so Stürmer.

Bei Verwandtschaftsbesuchen rät Stürmer in jedem Fall dazu, den Test möglichst kurz vor dem Treffen zu machen. "24 Stunden wird man sich nicht Zeit lassen können für die Gültigkeit. Ich denke, das wäre nicht produktiv. Ich denke am gleichen Tag ein Antigen-Schnelltest zu machen ist sicher die bessere Alternative." Wer aber sicher gehen möchte, der soll laut Stürmer, einen PCR-Test machen. Auch, wenn er mehr Geld koste.