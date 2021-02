In Österreich gibt es Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung schon seit Wochen zu kaufen. Am Mittwoch hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auch bei uns die ersten drei Tests zugelassen. Der Weg ist jetzt also frei dafür, dass wir uns zuhause selbst das Stäbchen in die Nase stecken.

Sendung am Mi , 24.2.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW