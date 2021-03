Nach vier Monaten Lockdown rufen Gastronomen immer lauter nach Lockerungen und Öffnungen - so auch bei einer Kundgebung am Dienstag in Stuttgart. Die Hoffnungen der Branche liegen in Schnelltests.

Sendung am Di , 2.3.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW