Die Diakonie in Baden-Württemberg fordert die schnellere Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien, heißt es in einer eigenen Mitteilung. Vor dem Internationalen Tag der Familie am 15. Mai erinnern die evangelischen Sozialwerke in Württemberg und Baden an den verfassungsrechtlichen Schutz der Familieneinheit. Das Recht, Ehegatten und minderjährige Kinder nachzuholen, werde vielfach verletzt, kritisiert Oberkirchenrätin Annette Noller, Chefin des Diakonischen Werks Württemberg (DWW). Tausende Angehörige warten laut Noller teilweise über Jahre auf ein Visum zum Familiennachzug. Sie macht bürokratische Hürden für die lange Dauer verantwortlich. Oberkirchenrat Urs Keller, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Baden, fordert vom Auswärtigen Amt und der neuen baden-württembergischen Landesregierung schnellere und entbürokratisierte Verfahren. Familienzusammenführung ist nach Überzeugung der beiden Diakonie-Vorstandsvorsitzenden auch integrationspolitisch wichtig: Wer sich um Angehörige sorge, könne schlechter heimisch werden. Visumsverfahren sollten deshalb und auch wegen der Corona-Pandemie laut Diakonie digital abgewickelt werden.