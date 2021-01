Der Neuschnee in der Nacht auf Montag hat in Baden-Württemberg für glatte Straßen und etliche Unfälle gesorgt. Im Ostalbkreis wurde am Morgen eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt, ansonsten blieb es zumeist bei Blechschäden.

Auf der B19 bei Untergröningen im Ostalbkreis wurde eine Autofahrerin beim Zusammenstoß mit einem Reisebus schwer verletzt. Laut Polizei war sie mit ihrem Auto auf verschneiter Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Bus kollidiert. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wegen der Bergung wurde die Bundesstraße bis Mittag gesperrt.

Bereits am Sonntagabend hatte ein 22-Jähriger im Alb-Donau-Kreis auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Ebenfalls im Alb-Donau-Kreis rutschte ein Schneeräumfahrzeug über den Grünstreifen die Böschung hinunter, als die Fahrerin einem Lastwagen ausweichen wollte. Der Schneepflug kippte auf die Seite, die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Viele Polizeieinsätze und viele Blechschäden

Rund 50 Unfälle zählte die Polizei im Bereich des Präsidiums Ulm, die Hälfte davon im Kreis Göppingen. So war ein Sattelzugfahrer in einem Kreisverkehr in Biberach/ Riß zu schnell und rutschte über einen Bordstein. Dabei wurde sein Tank aufgerissen, sodass mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ausliefen. Das verunreinigte Erdreich musste abgegraben werden.

Verschneite Straße in Stuttgart am Morgen picture-alliance / Reportdienste Sebastian Gollnow

Allein in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg krachte es 65 mal. Rund 20 Unfälle mit Blechschäden meldet die Polizei im Rems-Murr-Kreis. Im Bereich Schorndorf, Waiblingen, Winnenden und Winterbach sei überfrierende Nässe in tieferen Lagen die Ursache, hieß es. Auch in den Kreisen Esslingen und Göppingen rutschten zahlreiche Autos in den Graben oder fuhren auf Vorausfahrende auf. Verletzt wurde hier niemand. Im Bereich der Stuttgarter Polizei wurden bei 15 Unfällen zwei Menschen leicht verletzt.

Festgefahrene Lkw im Hochschwarzwald

Im Hochschwarzwald gibt es wegen Schneefalls noch immer Verkehrsbehinderungen. Betroffen davon sind die B317 und die L126. Trotz Schneekettenpflicht haben sich im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald zwischen Oberried und Notschrei sowie auf der Feldbergpasshöhe zwei Laster wegen unzureichender Winterausrüstung festgefahren. Nach Polizeiangaben geht es hier für den übrigen Verkehr nur schleppend voran. Am frühen Morgen gab es im Hochschwarzwald lediglich einen Unfall und Blechschaden, als ein Autofahrer und ein Laster kollidierten. In Titisee-Neustadt konnte die Straßenmeisterei am Morgen nur mit einem Schneepflug ausrücken, weil das zweite Räumfahrzeug wegen eines Defekts nicht genutzt werden konnte.