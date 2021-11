Zahlreiche Unfälle durch Schneefall auf den Straßen Baden-Württembergs - Mehrere Leichtverletzte

per Mail teilen

Der Winter hat erstmals zugeschlagen. Glatte Straßen und Schneefall sorgten vielerorts für Behinderungen, es kam zu einigen Unfällen.

Schneefall hat in Stuttgart seit dem späten Sonntagabend Autos ins Rutschen gebracht. Es sei wegen Schnee- und Eisglätte zu einigen Unfällen mit Blechschäden gekommen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums.

Schwere Unfälle seien nicht passiert, drei Insassen seien bei Unfällen aber leicht verletzt worden, so ein Polizeisprecher am Montagmorgen gegenüber dem SWR. Die Bergheimer Steige in Stuttgart-Weilimdorf musste zeitweise gesperrt werden. Im Kreis Ludwigsburg wurden sechs kleinere Unfälle registriert.

Auch der Albaufstieg der A8 ist betroffen. Seit dem frühen Morgen sorgen Schneefälle für teils schneebedeckte Fahrbahnen. Die Räumdienste seien im Dauereinsatz, so das Polizeipräsidium Ulm.

Wie hier rund um Stuttgart sorgten am Sonntagabend winterliche Verhältnisse für Rutschpartien auf den Straßen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Auch nahe Esslingen, Freiburg, Tübingen und Pforzheim gab es seit dem Abend des 1. Advents Unfälle wegen Glätte, wie Polizeisprecher mitteilten. Verletzt wurde dabei niemand.

Fahrzeuge fangen auf der A7 Feuer

Auf der A7 bei Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) ereigneten sich am Sonntagabend und Montagmorgen aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ebenfalls mehrere Unfälle. Zwei Fahrzeuge fingen laut Polizei nach einem Unfall Feuer. Die Fahrbahn in Richtung Kempten ist aktuell gesperrt.

Weitere witterungsbedingte Unfälle gab es im Kreis Neu-Ulm. Auf Höhe Witzighausen überschlugen sich laut Polizei mehrere Fahrzeuge. Auf der B28 kam es bei Neu-Ulm zu mehreren Auffahrunfällen durch glatte Straßen. Mehrere Glatteis-Unfälle registrierten die Beamten auch rund um Heilbronn und Schwäbisch Hall. Bereits am Samstagabend war die Kochertalbrücke auf der A6 etwa dreieinhalb Stunden lang wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen in Richtung Nürnberg gesperrt. Hier hatte sich Blitzeis gebildet.

Lastwagen im Höllental liegengeblieben

Wegen der starken Schneefälle haben sich in der vergangenen Nacht viele Lastwagen im Höllental (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) festgefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Räumdienst in den frühen Morgenstunden schnell vor Ort und schleppte die Lastwagen wieder frei. Mittlerweile fließt der Verkehr wieder. Allerdings wird auf der B31 zwischen Hirschsprung und Titisee-Neustadt vor erheblichen Behinderungen durch Neuschnee gewarnt.

Weiter Behinderungen wegen Glätte und Schneefall möglich

Ursache für den kleinen Wintereinbruch ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tiefdruckkomplex über Mitteleuropa. "Dabei konnte Meeresluft polaren Ursprungs nach Baden-Württemberg einfließen", hieß es. Auch am Montagvormittag sei in Baden-Württemberg verbreitet mit Glätte durch überfrierende Nässe und wenige Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Die Höchstwerte auf dem Thermometer liegen der Prognose zufolge zwischen -3 Grad auf der Ostalb und +4 Grad in der Kurpfalz.