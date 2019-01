In Teilen Baden-Württembergs sorgen starke Schneefälle weiter für Behinderungen. Vor allem die Hochlagen im Schwarzwald und auf der Ostalb sind betroffen.

In Südbaden sorgen Schnee und Eisregen für Verkehrsbehinderungen. Die B33 ist zwischen Triberg und Gremelsbach im Schwarzwald-Baar-Kreis blockiert. Auch in Schramberg im Kreis Rottweil steckt ein Lkw auf der L175 fest. Die Räumdienste sind im Dauereinsatz.

Bei Bonndorf im Kreis Waldshut kam es zu einem Unfall mit einem Schulbus. Ein Pkw war wegen Glatteis gegen den Schulbus gerutscht. Als der Fahrer ausweichen wollte, rutsche der Bus in einen Graben. Nach Angaben der Polizei musste die Feuerwehr den Schulbus mit 24 Schulkindern aus dem Graben ziehen. Die Kinder wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Gesperrte Straßen und Liftanlagen

In Teilen des Schwarzwalds sorgt Schneebruch für Verkehrsbehinderungen. Insbesondere der Ortenaukreis ist betroffen. Bei Oberharmersbach liegt ein umgeknickter Baum auf der Straße.

Auf der B31 bei Hinterzarten geht es am Mittwoch nur im Schritttempo voran. dpa Bildfunk Patrick Seeger

Auch der Verkehr auf der Schwarzwaldhochstraße ist weiter stark beeinträchtigt. Mehrere Zufahrtsstraßen sind gesperrt, der Betrieb vieler Liftanlagen ist ausgesetzt. Es fällt weiter Neuschnee.

Auch die Ostalb ist von starken Schneefällen betroffen. Nach Angaben der Polizei sind die Fahrbahnen zahlreicher Straßen schneebedeckt, es geht nur mit Schrittgeschwindigkeit voran. Die A7 ist im Bereich zwischen Ellwangen und Aalen-Westhausen gesperrt. Zunächst sorgte ein quer stehender Lastwagen in der Ausfahrt Westhausen für einen zehn Kilometer langen Stau. Dann brannte an fast derselben Stelle ein weiterer Lastwagen.

Lage im Allgäu entspannt sich

In anderen Teilen Baden-Württembergs entspannt sich die Lage bereits wieder. Im Allgäu und in Oberschwaben hat es nach ergiebigen Schneefällen in den vergangenen Tagen am Mittwochmorgen zwar erneut zu schneien begonnen, Verkehrsbehinderungen gibt es jedoch kaum mehr. Die Räumarbeiten auf den Straßen und in den Innenstädten hatten am Dienstag große Fortschritte gemacht. Erneuter Schneefall könnte die Situation jedoch wieder verschärfen. Das Forstamt Ravensburg warnt vor Schneebruch und rät dazu, Waldgebiete zu meiden.

Die Zufahrt zur Burg Hohenzollern im Zollernalbkreis ist inzwischen wieder geöffnet, wie ein Sprecher mitteilte. Das Forstamt konnte von Schneebruch gefährdete Bäume entfernen.